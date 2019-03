Londres. El parlamento británico rechazó este martes el acuerdo de la primera ministra Theresa May para abandonar la Unión Europea por segunda vez, lo que agravó la peor crisis política del país durante generaciones, 17 días antes de la fecha prevista para la salida.

Los legisladores votaron en contra del acuerdo Brexit enmendado de May, por 391 a 242, mostrando que sus conversaciones de última hora con los jefes de la UE este lunes para mitigar las preocupaciones de sus críticos finalmente resultaron infructuosas.

La votación coloca a la quinta economía más grande del mundo en un territorio inexplorado sin ninguna forma de avanzar: salir de la UE sin un acuerdo, retrasar la fecha de divorcio del 29 de marzo, una elección rápida o incluso otro referéndum son ahora posibles.

May podría incluso intentar por una tercera vez obtener apoyo parlamentario con la esperanza de que los legisladores euroescépticos de línea dura en su Partido Conservador, los más críticos de su tratado de retirada, puedan cambiar de opinión.

Aunque May perdió, el margen de derrota fue más pequeño que la derrota récord de 230 votos que su acuerdo sufrió en enero.

Los legisladores ahora deben votar este miércoles si Reino Unido debería abandonar el mayor bloque comercial del mundo sin un acuerdo, un escenario que los líderes empresariales advierten que traería caos a los mercados y las cadenas de suministro.

"Si esta votación no se aprueba esta noche, si este acuerdo no se aprueba, entonces el Brexit podría perderse", dijo May con voz ronca a los legisladores antes de que su trato fuera derrotado.

La libra esterlina, que anteriormente había caído un 2% en el día a US$1.3005, cotizaba a alrededor de US$1.3082 poco después de la votación.

Los legisladores ahora deben votar este miércoles si Reino Unido debería abandonar el mayor bloque comercial del mundo sin un acuerdo, un escenario que los líderes empresariales advierten que traería caos a los mercados y las cadenas de suministro, y otros críticos dicen que podría causar escasez de alimentos y medicamentos.

Los partidarios del Brexit argumentan que, si bien un divorcio "sin acuerdo" podría generar cierta inestabilidad a corto plazo, a largo plazo permitiría al Reino Unido prosperar y forjar acuerdos comerciales beneficiosos en todo el mundo.

Sin embargo, se espera que el parlamento rechace firmemente un Brexit "sin acuerdo", por lo que este jueves los legisladores votarán si el gobierno debe solicitar un retraso en la fecha de salida para permitir más conversaciones.

Tanto May como la UE ya han descartado cualquier otro cambio en el acuerdo, luego de dos años y medio de negociaciones tortuosas.

"No habrá una tercera oportunidad", dijo este lunes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. "No habrá más interpretaciones de las interpretaciones, ni más garantías de las garantías si el voto significativo fracasa mañana", dijo.

Los británicos votaron un 52%-48% en 2016 para abandonar la UE, pero la decisión no solo ha dividido a los principales partidos, sino que también ha puesto de manifiesto profundas divisiones en la sociedad británica, lo que ha evidenciado las preocupaciones sobre la inmigración y la globalización.

Muchos temen que el Brexit divida a Occidente mientras lucha con la no convencional presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y la creciente asertividad de Rusia y China, dejando a Reino Unido económicamente más débil y con sus capacidades de seguridad agotadas.

Sus partidarios dicen que le permite a Reino Unido controlar la inmigración y aprovechar las oportunidades globales, estableciendo nuevos acuerdos comerciales con EE.UU. y otros, mientras mantiene vínculos estrechos con la UE, que, incluso sin Gran Bretaña, sería un mercado único de 440 millones de personas.