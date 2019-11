Lima.- El fiscal peruano José Domingo Pérez planteó hoy al procurador público del Poder Judicial solicitar dejar sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que deja en libertad a la dirigente opositora Keiko Fujimori.

"Yo acabo de presentar (...) un oficio, un documento, solicitando al procurador público del Poder Judicial que plantee, pida o formule la nulidad correspondiente a la sentencia (...) que dispone la excarcelación de la investigada Keiko Fujimori", declaró a la prensa.

Pérez, encargado del equipo especial "Lava Jato", cuestionó que "no hay sentencia porque no hay cuatro votos de los magistrados para poder estimar que esta decisión es debida o acorde con la Constitución.

El pasado lunes, el TC aprobó la liberación de Keiko Fujimori con cuatro votos a favor y tres en contra. Mientras que Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos votaron a favor, en contra estuvieron Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma.

No obstante, el fiscal Pérez argumentó que el voto del magistrado Ramos no está de acuerdo en los argumentos de sus colegas que votaron a favor de la liberación de la líder del partido Fuerza Popular, señalada de haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht.

"Hay decisiones anteriores del TC que señala que mientras no se den los cuatro votos no se puede hablar de sentencia. En ese sentido, es incongruente, no se puede ejecutar esta decisión y se evidencian tintes políticos", insistió.

Este viernes, el presidente del TC, Ernesto Blume, defendió que la sentencia que ordena la liberación de la dirigente opositora "es inamovible y de carácter obligatorio" para su cumplimento, y descartó que tenga "tintes políticos".

Keiko Fujimori es señalada por la Fiscalía de haber recibido presuntamente US$1,2 millones de Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2011.