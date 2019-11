"¿Por qué tanto miedo al Evo?", se pregunta expresidente boliviano desde el asilo en México

"Por la democracia, si ellos no quieren que participe, no tengo ningún problema en no participar en las nuevas elecciones. "Sólo me pregunto, ¿por qué siempre tanto miedo al Evo?", dijo el exmandatario a Reuters en un hotel de Ciudad de México, a donde llegó asilado el martes tras renunciar a la presidencia.

Aunque las nuevas elecciones presidenciales aún no tienen fecha, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, adelantó que Morales no podría participar en ellas ya que fue acusado de fraude en los comicios del 20 de octubre.

