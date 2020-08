Lima. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció este martes la conformación de un nuevo Gabinete Ministerial e indicó que la decisión del Congreso de no otorgar el voto de confianza al equipo de ministros conducido por Pedro Cateriano genera una incertidumbre innecesaria y perjudica a todos.

En un pronunciamiento público, el mandatario peruano agregó que el Gobierno superará esta crisis.

“Negarle la confianza al Gabinete Ministerial recientemente renovado, que ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso es negarles a los peruanos su derecho a salir adelante”, manifestó Vizcarra.

“No es momento para jugar con el destino del país. Respetuoso de las leyes, como he sido siempre, y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, acepto la decisión que tomó el Congreso y formaré un Gabinete en el plazo que determina la ley”, enfatizó.

Vizcarra aseguró que seguirán adelante para enfrentar la pandemia, generar un crecimiento económico equitativo y sostenible, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y buscar el desarrollo y bienestar de la población.

“A pesar de la crisis, el Congreso decidió agregar otra crisis política en perjuicio de todos. La política no puede ser obstáculo para la marcha del país”, afirmó el mandatario peruano.

“No vamos a renunciar a defender los intereses de los peruanos ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía”, subrayó.

Recordó que días previos a la presentación del Gabinete todas las bancadas mostraron disposición a deponer sus desacuerdos y trabajar juntos por Perú, por la lucha contra la pandemia y dejar al país en mejores condiciones con miras al Bicentenario.

“Lastimosamente, esa disposición quedó en palabras, ya que los votos obtenidos evidenciaron lo contrario. Largas horas de debate demostraron a todos que para la mayoría de sus representantes los intereses particulares priman por encima de los de la Nación”, dijo.

Según mencionó, la mala política intentó frustrar el referéndum y hoy esos métodos han vuelto a manifestarse de manera abierta y desafiante en circunstancias en que se reclama unidad, madurez y responsabilidad.

“Ayer, mientras los congresistas mostraban su desacuerdo con la política del Gobierno, sin decirlo hacían prevalecer exigencias particulares a las cuales no cederemos. Ninguna de las circunstancias que hemos vivido han mellado mi ánimo ni mi responsabilidad en el cargo más importante del país. Mi compromiso sigue incólume para construir un país mejor y lo haré hasta el 28 de julio del 2021”, agregó.

"El cálculo político que no busca el bienestar de la población, no será aceptado y los acomodos bajo intereses particulares no harán que se retroceda", aseguró.

Agradeció a Pedro Cateriano por su disposición y lamentó que se le haya negado la confianza, una acción sin precedentes en 20 años.

“Corresponde afrontar con entereza y convicción porque para este presidente la vida, salud e integridad de los peruanos están por encima de todo, y porque estoy convencido de que hay un país que quiere un futuro diferente”, afirmó.

Es necesario, dijo, un diálogo alturado que privilegie al Perú, que no dañe la democracia, que no se distraiga con disputas políticas estériles. “El Perú siempre será primero”, enfatizó.