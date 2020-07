El Observador de Uruguay. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou se refirió al combate del país ante la pandemia de coronavirus y defendió su política de residencia fiscal para atraer la inversión extranjera, en entrevista al medio argentino Todo Noticias.

"Uruguay tiene vocación de crecer, de atraer gente. No queremos simplemente que vengan a invertir, queremos que se vengan a vivir. No está solo diseñado para Argentina, sino para el mundo", señaló el mandatario.

El Gobierno uruguayo publicó un decreto en junio sobre los requisitos para acceder a la residencia fiscal y promover el arribo de capitales al país, disminuyendo el patrimonio necesario para tramitar la residencia.

Lacalle Pou destacó que después de la pandemia es posible que "la gente va a salir de las grandes urbes y optar por países donde haya sanidad ambiental".

Le puede interesar: Uruguay reduce requisitos para la residencia fiscal: el plan de Lacalle Pou para atraer inversión extranjera

Lacalle Pou destacó que después de la pandemia es posible que "la gente va a salir de las grandes urbes y optar por países donde haya sanidad ambiental". “Los vamos a esperar con los brazos abiertos porque Uruguay los necesita", dijo.

Subrayó que Uruguay “está haciendo todos los esfuerzos para cuidar a su gente”, por lo que “quizás la consecuencia posterior de esta pandemia es que Uruguay se convierta en un lugar de llegada de mucha gente”.

“Los vamos a esperar con los brazos abiertos porque Uruguay los necesita, los quiere y esperemos que puedan desarrollarse como individuos”.

El mandatario dijo que el viernes 13 de marzo cuando aparecieron los primeros cuatro casos las decisiones que se tomaron fueron "claras y rápidas". Además enfatizó en la "vocación genética en la libertad" de los uruguayos, lo que llevó a no decretar la cuarentena obligatoria a diferencia de otros países, como Argentina.

"No estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse, a ir rumbo a un estado policíaco y aplicar medidas prontas de seguridad", aseguró en entrevista con el programa Palabra de Leuco.

En este sentido, recordó lo que se preguntó en ese momento ante la posibilidad de aplicar esta medida para evitar más contagios de covid-19. "¿Alguno está dispuesto a ir conmigo en un móvil policial y empezar en la punta de la feria e ir metiendo gente para adentro que se está ganando el peso? ¿Alguien está dispuesto a ir conmigo a detener al que yo le compro leña porque está tratando de hacer el peso? ¿No somos capaces en Uruguay de apelar al cuidado personal y colectivo? Y el uruguayo dio una gran demostración", expresó.

Relación con Fernández y el Mercosur. Lacalle Pou fue consultado por su relación con el presidente argentino, Alberto Fernández. Contó que lo conoció hace “seis o siete” años y que hablaron por teléfono "más de una vez" desde que asumió en el gobierno. Resaltó que el vínculo no se basa en las ideologías ya que de esta forma habría conflicto y no se estaría representando a todo el país. "Tenemos que ser responsables de la tradición histórica, de hermandad", dijo.

Señaló que la relación con el país vecino "tiene que ser fuerte y complementaria". En cuanto al Mercosur, se refirió a la importancia de "avanzar juntos" a pesar de las asimetrías.

Sobre la salida de Unasur, dijo que “fue una creación ideológica”, de la misma forma que Uruguay no integra Prosur o el Grupo de Lima. En relación al reintegro al Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), sostuvo que "no tiene situación ideológica", del mismo modo que quiere fortalecer las relaciones comerciales con China y Estados Unidos. "Estar bien cerca en lo comercial y no en lo político", agregó.

También fue consultado sobre el apoyo a Luis Almagro para la reelección como secretario general de la OEA. Sostuvo que a pesar de diferencias en su gestión como canciller, al frente de la Organización de Estados Americanos “el secretario general podía ser un uruguayo, y desde que Almagro integró ese organismo, se siente representado.