Brasilia. La mayoría de la Segunda Sala del Tribunal Supremo de Brasil decidió en la tarde de este martes rechazar uno de las dos pedidos de libertad presentadas por la defensa del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Los jueces rechazaron este martes, un habeas corpus contra la decisión del magistrado del Superior Tribunal (STJ) Felix Fischer que había rechazado un pedido para absolver al ex presidente.

El más importante de los recursos a ser evaluados por el tribunal es lo que se refiere a una supuesta sospechosación del ex juez de la operación Lava Jato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro. Los abogados del ex presidente quieren que el STF declare que Moro no fue imparcial y que, como consecuencia, anule la condena de Lula.

Al rechazar la primera petición, la mayoría de la Sala, siguiendo el voto del ponente, Edson Fachin, entendió que no hubo falta de motivación en la decisión del ministro del STJ sobre el caso. "No reconozco la invalidez del acto señalado como coactivo por el supuesto vicio de motivación", argumentó Fachin.

Los magistrados Gilmar Mendes, Celso de Mello y la presidenta de la Sala, Carmen Lúcia, acompañaron el voto de Fachin.

El magistrado Ricardo Lewandowski fue el único que divergió al entender que hubo garantías flagrantemente desatendidas por el juez del STJ, que no permitió, en la ocasión, la apreciación del caso de Lula.

Las dudas sobre la forma en que se realizó el juicio contra Lula, a cargo del entonces juez y hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, aumentaron en las últimas semanas, cuando fueron difundidos por el diario The Intercept mensajes que el ex magistrado intercambió durante el proceso con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.