Tribunal Supremo de Venezuela ratifica arraigo para Guaidó y pide a la Asamblea Constituyente quitar fuero

"No hay ningún tipo de allanamiento", dijo Guaidó a reporteros al cerrar un acto en Caracas al final de la tarde. "No tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer, no tengan dudas. Pero no hay preocupación" por su parte, agregó.

El máximo tribunal de Venezuela solicitó a la oficialista Asamblea Constituyente la medida, lo que abriría la posibilidad de someterlo a la justicia ordinaria, por haber "quebrantado" la orden de no salir del país.

02 de Abril de 2019, 08:31