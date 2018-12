Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo alusión este miércoles en Twitter a una posible retirada de los soldados estadounidenses de Siria tras afirmar que el Estado Islámico ha sido derrotado.

La información fue adelantada por los periódicos The New York Times y Washington Post, tras lo cual Trump publicó un tuit señalando que habían vencido al EI, su “unica razón” para estar en Siria.

“Hemos derrotado al grupo EI en Siria, mi única razón para permanecer ahí durante la administración Trump”, indicó en un tuit el presidente.

Estados Unidos todavía tiene cerca de 2.000 soldados en Siria, muchos de los cuales trabajan en estrecha colaboración con una alianza de milicias kurdas y árabes conocida como las Fuerzas Democráticas de Siria.

Si la decisión se confirma, dejaría sin efecto las suposiciones sobre una presencia militar de Estados Unidos a más largo plazo en Siria, que el Secretario de Defensa Jim Mattis había abogado.

La Agence France-Presse citada por Biobiochile.cl adelantó que un funcionario del gobierno de EE.UU. les confirmó que la decisión ya fue tomada y que retirarán las tropas “lo más rápido posible”.

Funcionarios consultados por Reuters confirmaron también que EE.UU. está considerando un retiro total de sus fuerzas en Siria.

El momento del retiro no está claro, y los funcionarios que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato no revelaron detalles sobre las deliberaciones, incluido quién estuvo involucrado. No estaba claro qué tan pronto se podría anunciar una decisión.

El Pentágono y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

Un retiro completo de las tropas estadounidenses de Siria aún dejaría una presencia militar importante en la región, incluidos unos 5.200 soldados en Irak.

*Con información de Biobiochile y Reuters.