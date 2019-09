Yeda/Dubái.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que ordenó un importante aumento de las sanciones contra Irán, que según autoridades de Washington probablemente lanzó un ataque contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita el fin de semana.

Trump no dio explicaciones en una breve publicación en Twitter en la que anunció la orden, pero la iniciativa sigue a reiteradas afirmaciones de Estados Unidos de que la República Islámica estaba detrás del ataque del sábado contra Arabia Saudita, un estrecho aliado de Washington.

“¡Acabo de ordenar al secretario del Tesoro que aumente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán!”, escribió.

Teherán, sin embargo, nuevamente negó haber participado en los ataques del 14 de septiembre, que afectaron a la mayor instalación de procesamiento de crudo del mundo e inicialmente detuvieron la mitad de la producción saudí.

“Quieren imponer la máxima (...) presión sobre Irán mediante calumnias”, dijo el presidente iraní, Hassan Rouhani. “No queremos conflictos en la región (...) ¿Quién empezó el conflicto?”, agregó, culpando a Washington y sus aliados en el golfo Pérsico de la guerra en Yemen.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!