Una veintena de ex presidentes pide vigilar a Bolivia por "ruptura del orden constitucional"

“La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”, señala el tercer punto.

El pedido lo hicieron a los gobiernos de la OEA y la Unión Europea. El documento incluye seis puntos en los que se hace una lectura del referéndum del 21 de febrero de 2016 y su resultado.

10 de Diciembre de 2018, 12:30