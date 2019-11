Montevideo. Los uruguayos votarán este domingo en un balotaje presidencial que podría llevar al poder al opositor centroderechista Luis Lacalle Pou luego de 15 años de gestión de la centroizquierda, según los últimos sondeos.

El estancamiento de la economía y la percepción social de un aumento de la inseguridad son algunos de los aspectos que han impulsado al postulante del Partido Nacional, que lidera una coalición de cinco partidos con predominio de sectores conservadores, en un país históricamente estable en comparación el resto de la región.

Lacalle Pou se ubicó en segundo lugar al conseguir casi el 29% de los votos en la primera vuelta electoral del 27 de octubre, detrás del 39% que obtuvo el socialista Daniel Martínez, candidato del gobernante Frente Amplio.

Sin embargo, sus aliados conservadores le permitirían sumar los votos para dar vuelta el resultado en el balotaje, según los expertos.

La empresa Cifra, en su último estudio de opinión pública, otorgó a Lacalle un 47% de intención de voto y a Martínez un 42%. En tanto, la consultora Factum consignó una ventaja mayor a favor de Lacalle, quien obtendría un 51% de votos el próximo domingo, contra un 43% de Martínez.

"Lacalle es el presidente que puede mejorar el país, cambiar lo que hizo mal el (oficialista) Frente Amplio en economía y sobre todo en seguridad", dijo a Reuters Mariela Barcia, una profesora de 51 años que votó por Lacalle Pou en octubre.

Daniel Núñez, un estudiante de 27 años, votó en octubre al Partido Colorado, actual aliado de Lacalle, y dijo que ahora se inclinará por el líder opositor.

"Creo que es bueno para la democracia que haya una alternancia de Gobierno. Hay muchas cosas que el Frente Amplio ha hecho bien y otras muy mal, así que espero que cambiemos para mejorar lo que está mal", dijo Núñez.

Si bien las diferencias no son concluyentes, las principales encuestas coinciden en mostrar al candidato del Frente Amplio en desventaja respecto a su oponente.

"Yo no me olvido de lo que hizo este Gobierno por los jubilados, por los jóvenes. Yo no sé si todo eso se va a mantener con Lacalle", dijo Marisa Perdomo, una jubilada de 63 años, que votará por Martínez.

Para la consultora Factum, al estancamiento económico -que llevó a un incremento del desempleo- y la mayor inseguridad no son los únicos factores que explican los resultados de los sondeos.

"A todo esto se suma que el Gobierno no tiene grandes logros para mostrar y que durante la campaña faltó una dirección política que ordenara al partido", dijo a Reuters el director de Factum, Eduardo Botinelli.