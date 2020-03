Washington.- Las muertes en Estados Unidos por el coronavirus podrían llegar a 200.000, con millones de casos, advirtió este domingo el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, mientras Nueva York, Nueva Orleans y otras ciudades grandes rogaban por más suministros médicos.

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, estimó en una entrevista con CNN que la pandemia podría causar entre 100.000 y 200.000 muertes en Estados Unidos.

Desde 2010, la gripe ha matado entre 12.000 y 61.000 estadounidenses por año, de acuerdo con el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La pandemia de gripe de 1918-1919 mató a 675.000 personas en Estados Unidos, según datos de CDC.

El saldo de muertos del coronavirus en Estados Unidos superó los 2.300 este domingo luego de que los fallecimientos del día anterior duplicaran con creces el nivel de dos días antes.

Estados Unidos ahora ha registrado más de 130.000 casos de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, el récord entre todos los países.

Jason Brown, quien fue despedido de su empleo en medios digitales debido a la pandemia, dijo que la estimación de Fauci era aterradora.

"Siento que crece cada vez más", dijo Brown, un residente de Los Angeles de 27 años de edad. La ciudad fue uno de los epicentros del brote. "No existe la vacuna. Parece que mucha gente no se lo toma en serio en Estados Unidos, lo que me hace pensar que esto se tornará más drástico".

La gobernadora de Míchigan Gretchen Whitmer, cuyo estado se convirtió en una de las áreas de mayor crecimiento para el virus, especialmente en el condado que incluye a Detroit, calificó a la rápida propagación como "desgarradora".

"Tenemos enfermeros que usan la misma máscara desde el comienzo de su turno hasta el final, máscaras que supuestamente son para usar con un solo paciente en un turno. Necesitamos asistencia y necesitaremos miles de respiradores", dijo Whitmer a CNN.

En tanto, la ciudad de Nueva York necesitará cientos de respiradores más en unos pocos días y más máscaras, batas y otros suministros para el 5 de abril, dijo el alcalde Bill de Blasio a CNN este domingo.

Nueva Orleans se quedará sin respiradores médicos cerca del 4 de abril y los funcionarios del estado de Luisiana aún no saben si recibirán alguno de una reserva nacional, dijo el gobernador John Bel Edwards en el programa "Face the Nation" de CBS.