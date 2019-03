Activistas por la igualdad de género conmemoraban este viernes el Día Internacional de la Mujer con huelgas, marchas callejeras, debates y otras actividades.

En una de las primeras manifestaciones del día, grupos de mujeres se reunieron en el centro de Madrid alrededor de la medianoche para golpear ollas y sartenes y exigir más derechos para las mujeres en una sociedad que, según dicen, todavía está dominada por hombres.

La desigualdad de género se ha convertido en un tema de gran división en España antes de la elección parlamentaria del 28 de abril. Un nuevo partido de extrema derecha, Vox, que según sus sondeos ganaría asientos, ha pedido que se elimine una ley histórica sobre la violencia de género.

Otra protesta en la capital española contra la violencia de género y el machismo este viernes por la mañana reunió a unas 200 mujeres ciclistas.

En Chile, distintas esculturas de la capital aparecieron con pañuelos verdes, objeto que es símbolo de quienes buscan la despenalización del aborto.

Antes de subirse a sus bicicletas para manifestarse afuera de la sede del conservador Partido Popular (PP), las mujeres leyeron un manifiesto y cantaron "sin violencia no pueden controlarnos".

Muchas llevaban chaquetas, pantalones y bolsos morados, el color simbólico utilizado por las activistas de los derechos de las mujeres.

"No puedo imaginar no estar aquí, soy una mujer y esto me preocupa directamente", dijo Lucía Sánchez, de 40 años, quien vino en bicicleta con otras amigas.

En París, manifestantes de Amnistía Internacional se reunieron frente a la embajada de Arabia Saudita exigiendo derechos para las mujeres y pidiendo la liberación de activistas encarceladas, incluidas aquellas que hicieron campaña por el derecho a conducir en ese reino, profundamente conservador.

En Londres, Meghan Markle, la duquesa de Sussex, tenía previsto unirse a la cantante Annie Lennox, a la modelo Adwoa Aboah, a la ex primera ministra australiana Julia Gillard y a otras participantes en una mesa redonda sobre temas que afectan a las mujeres hoy.

La sesión fue convocada por el Queen's Commonwealth Trust, una organización que anunció a Meghan como su vicepresidenta el viernes.

En varios países de América Latina como Brasil, Argentina o Chile, también había numerosas manifestaciones convocadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con jornadas de paralización laboral o masivas marchas callejeras más tarde en el día.

En Chile, distintas esculturas de la capital aparecieron con pañuelos verdes, objeto que es símbolo de quienes buscan la despenalización del aborto. Según indicaron desde la Coordinadora Feminista 8M, se trata de 73 estatuas en distintos puntos de Santiago y San Miguel.

El fin de la jornada huelguista en Santiago de Chile culminará con una marcha desde Plaza Baquedano a las 18:00.