La One Free Press Coalition, un grupo de editores que utilizan su alcance global y plataformas sociales para destacar a los periodistas bajo ataque en todo el mundo, emitió este jueves la sexta lista mensual de los "10 más urgentes" casos de periodistas cuyas libertades de prensa están siendo suprimidas o cuyos casos buscan justicia.

El número uno en la lista sigue siendo Jamal Khashoggi, el asesinado columnista de The Washington Post, cuyo caso aún no ha visto justicia a través de una investigación criminal independiente.

De Latinoamérica, en esta ocasión figura solo un periodista; se trata del mexicano Juan Pardinas, quien ha sido víctima de amenazas luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticara públicamente al periódico Reforma, donde trabaja como editor jefe.

Cabe señalar que la lista apunta a destacar cinco casos de nuevos periodistas cada mes, mientras mantiene a otros cinco profesionales cuyos casos continúan demandando atención.

En ese marco, la sexta lista "10 más urgentes" incluye a los siguientes periodistas, clasificado en orden de urgencia:

1 - Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post que fue brutalmente asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Meses después del crimen, y a pesar de los hallazgos de la ONU y la CIA que apuntan a la participación del príncipe heredero saudita, no ha habido una investigación criminal independiente. Los llamados para que la Casa Blanca publique informes de inteligencia tampoco han recibido respuesta.

2 - Azory Gwanda, periodista independiente que investiga misteriosos asesinatos en zonas rurales de Tanzania, desaparecido desde 2017. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Palamagamba Kabudi, dijo que Gwanda había desaparecido y muerto, pero después se ha retractado en medio de solicitudes de aclaración.

3 - Juan Pardinas, editor en jefe del periódico mexicano Reforma. Recibió un aluvión de acosos y amenazas en línea después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara al periódico en abril último. López Obrador reconoció las amenazas contra Pardinas y dijo que su gobierno había ofrecido medidas de protección al periodista.

4 - Paul Chouta, el reportero web de Camerún fue arrestado en mayo, se le negó la libertad bajo fianza y fue acusado de difamación y difusión de noticias falsas. El editor de Chouta dijo que sospecha que el caso fue en represalia por informes críticos. Su caso se retrasó hasta el 13 de agosto y permanece en una prisión de máxima seguridad.

5 - Azimjon Askarov, un periodista galardonado, de etnia uzbeka, ha pasado nueve años en prisión debido a cargos falsos por informar sobre violaciones de derechos humanos. A pesar de la persistente condena internacional y los llamados a su liberación, un tribunal de Kirguistán que había revisado su caso a la luz de una nueva legislación, dictaminó cumplir su cadena perpetua el 30 de julio.

6 - Ayşe Nazlı Ilıcak, comentarista turca del periódico opositor Özgür Düşünce y Can Erzincan TV, fue arrestada y sentenciada en febrero de 2018 a cadena perpetua, sin libertad condicional, por tratar de revocar la constitución a través de su periodismo. En Turquía, que ha sido el principal carcelero de periodistas durante tres años seguidos, las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional equivalen a 30 años en régimen de aislamiento, con visitas limitadas.

7 - Marzieh Amiri, una reportera de economía del periódico Shargh Daily con sede en Teherán, fue arrestada por las autoridades iraníes mientras cubría las manifestaciones del Primero de Mayo, y su familia ha tenido un contacto limitado con ella desde entonces. Las autoridades acusaron a Amiri de cometer delitos contra la seguridad nacional, sin dar más detalles.

8 - Jones Abiri, periodista y editor en jefe de Weekly Source, fue arrestado de nuevo por cargos bajo la ley de delitos cibernéticos de Nigeria, la ley antisabotaje y la ley de prevención del terrorismo por delitos presuntamente cometidos en 2016. Los cargos son los mismos que un tribunal desestimó después de que estuvo detenido sin acceso a su familia o un abogado, de 2016 a 2018.

9 - Aasif Sultan, reportero del Kashmir Narrator, fue arrestado por cargos "antiestatales" y cumplirá un año en prisión el 27 de agosto. Ha sido interrogado repetidamente por la policía, exigiendo que revele sus fuentes.

10 - Truong Duy Nhat, un blogger de Radio Free Asia (RFA) financiado por el Congreso de Estados Unidos, desapareció en enero en Bangkok, donde había solicitado el estatus de refugiado. El blogger vietnamita se encuentra recluido sin cargos en un centro de detención en Hanoi.

Con la publicación de la sexta edición de la lista, la One Free Press Coalition celebró la liberación del bloguero mauritano Mohamed Cheikh Ould Mohamed, quien apareció en la lista de los "10 más urgentes" en marzo de este año.

"Estamos comprometidos con la lucha por la justicia para todas las libertades de prensa y los derechos humanos fundamentales de los periodistas en todo el mundo", dijo Randall Lane, director de Contenido de Forbes. "La Coalición está dedicada en su misión de llamar la atención y el interés público continuo a estos casos, hasta que los veamos resueltos".

Resulta relevante señalar que One Free Press Coalition está asociado con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la International Women's Media Foundation (IWMF), que son fundamentales para ayudar a identificar los casos más urgentes de la lista, y que se actualiza y publica el primer día de cada mes.

La One Free Press Coalition contiene 36 miembros internacionales prominentes que incluyen a: AméricaEconomía; The Associated Press; Bloomberg News; The Boston Globe; BuzzFeed; CNN Money Switzerland; Corriere Della Sera; De Standaard; Deutsche Welle; Estadão; EURACTIV; The Financial Times; Forbes; Fortune; HuffPost; India Today; Insider Inc.; Le Temps; Middle East Broadcasting Networks; NHK; Office of Cuba Broadcasting; Quartz; Radio Free Asia; Radio Free Europe and Radio Liberty; Republik; Reuters; The Straits Times; Süddeutsche Zeitung; TIME; TV Azteca; Voice of America; The Washington Post; WIRED; and Yahoo News.