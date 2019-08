Tiroteo deja varios muertos en un supermercado WalMart de El Paso en Texas

"No hay una amenaza inminente. Ahora mismo no hay un pistolero activo, pero eso no significa que consideremos seguro el lugar en este momento", dijo el portavoz de la policía de El Paso, Enrique Carrillo, a los periodistas.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que la policía arrestó a tres personas, pero no pudo precisar si estaban directamente implicados en el suceso. Autoridades confirmaron más de 20 víctimas, una cifra que podría incluir heridos y fallecidos.

03 de Agosto de 2019, 15:23