Crisis política en Colombia: Petro rompe coalición con partidos

El jefe de Estado colombiano decidió remover de sus cargos a los ministros de Salud, Interior, Hacienda, Ciencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Transporte y la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Este es el segundo remezón ministerial en ocho meses que completa Petro como presidente de Colombia. En esta ocasión, los relevos y revolcones fueron anunciados como acostumbra a hacerlo el primer mandatario con sus decisiones importantes: a través de trinos. Después de un consejo extraordinario de ministros, se conoció que salieron cuotas de los Partidos Liberal, Conservador y de la U, los cuales conformaban su coalición de Gobierno en el Congreso y con los que partió cobijas en una maltratada alianza que no le daba luz verde para su reforma a la salud, y los remplazó por nombres más cercanos a él y su ideología.

Gustavo Petro advirtió el martes, en un discurso pronunciado en Zarzal (Valle del Cauca), que necesitaba instalar un “gobierno de emergencia”, porque el que tenía no le estaba permitiendo avanzar como esperaba con sus ideas reformistas para el país. Allí, también arremetió contra el Congreso y los grandes partidos políticos por no avanzar en el trámite de sus iniciativas en el Legislativo, los cuales ahora, según aseguraron a este diario, estudian cuál será su movida tras el revolcón ministerial, en el que salió Carolina Corcho, exministra de Salud, la cual fue señalada por los partidos como la pieza que no permitió a concertación del proyecto.

Tras referirse a la “enorme indolencia” que tiene el país con la población rural, aseguró que “necesitamos un Gobierno que trabaje de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde, que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demanden en lo rural”. Sin dejar claro a qué se refería específicamente con la expresión “gobierno de emergencia”, sí hizo énfasis en que este debía “instalarse ya”. Con respecto a las reformas, afirmó que “hay una oportunidad aun del Gobierno como de la sociedad colombiana para que se puedan hacer las reformas sociales del cambio, pero aquí se necesita decisión y audacia del Gobierno”, lo cual representó en rearmar su gabinete.

Refuerzos con caras amigas

Petro dijo que aunque la paz es sencilla, es complejo es hacerla realidad. También dijo no entender “cómo el Gobierno Santos hace un acuerdo y el Congreso deshace los artículos de la paz y los hace impracticables”. El Ministerio de Agricultura tienen el reto de sacar adelante la reforma rural integral que busca el Ejecutivo para darle cumplimiento al acuerdo de paz firmado en 2016, por lo que relevó de esa tarea a Cecilia López, para encargar a Jhenifer Mojica Flórez, quien era la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y también asumió ese cargo cuando empezó el gobierno Petro. Mojica conoce la entidad desde adentro, pues era defensora de derechos humanos y participó en la creación de la Ley de Víctimas (2011), que le dio vida a la Unidad de Restitución. Es abogada y su trabajo se especializa en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). También defendió diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y fue líder del equipo de empalme del presidente Petro en el sector agropecuario.

La cartera más importante, políticamente hablando, para el Ejecutivo es la del Interior, donde Alfonso Prada, hoy exministro y exvocero del Gobierno, era el mediador para conseguir las mayorías necesarias y destrabar sus agendas. Ahora, quien queda al frente es Luis Fernando Velasco, quien se desempeñaba hasta ayer como Consejero Presidencial para las Regiones y había sido designado como director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El nuevo ministro es de trayectoria liberal, pero no la fiel a César Gaviria, sino de un sector que es más afín a Gustavo Petro y quien lo acompañó durante la campaña en 2022 que lo llevó al mayor cargo político de Colombia.

Luis Fernando Velasco es una ficha que por su trayectoria es acorde con lo que busca el presidente, pues su trabajo político ha sido enfocado hacia la paz y la legislación. En 1984, Velasco presidió la Comisión de Paz y Diálogo Regional del Cauca, durante de la época en la que comenzaron las conversaciones de paz con el movimiento Quintín Lame. En 1988, fue elegido concejal de Popayán y, en 1990, como secretario de Gobierno en el departamento del Cauca. Velasco sabe cómo manejar las alianzas y relaciones en el Congreso, pues entre 1998 y 2006 fue representante a la Cámara por el Cauca y, luego, senador entre 2006 y 2022. Ejerció como presidente del Congreso en la legislatura 2015-2016.

Por otra parte, una entidad vital para que el Ejecutivo marche es el DAPRE, que se encarga de ayudar a la gestión del Gobierno y formula los lineamientos para todas las dependencias de Presidencia, lo que incluye entidades y ministerios. Allí, mucho se rumoró sobre la salida de Mauricio Liscano por supuestos choques con la jefa de gabinete Laura Sarabia. Lo cierto, es que sí salió de ahí, pero no abandonó el Gobierno, sino que fue nombrado ministros de las TIC. En su remplazo, llega Carlos Ramón González.

La nueva ficha de Petro para el DAPRE es el antiguo copresidente de Alianza Verde, el cual se declaró partido de gobierno en junio de 2022. González conoce al presidente Gustavo Petro por “la raíz común” de la militancia en el M-19, como lo describe González, quien nació en Puente Nacional (Santander). El nuevo director se vinculó al M-19 a los 15 años, pero se incorporó definitivamente unos años más tarde, cuando cerraron los comedores para estudiantes mientras cursaba quinto semestre de ingeniería química en la UIS (Universidad Industrial de Santander). Años más tarde, sería candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, representante a la Cámara (1991-1994), concejal de Bucaramanga (1995-1998), y director del partido Alianza Democrática M-19 (2002-2005). En 2004 y 2005 respectivamente se graduó como abogado y politólogo.

El ambiente en el Congreso

Su mayor ficha dentro del Congreso, el senador del Pacto Histórico Roy Barreras, es quien ahora, con todos los cambios que estableció el primer mandatario, tendrá que acelerar el trámite de sus reformas, porque el tiempo se le está agotando para sacarlas adelante. Sin embargo, fue el mismo congresista quien le aclaró al presidente que tendrá que confiar en el trabajo de la rama legislativa y no aspirar a que las reformas avancen por otros medios, como la movilización social a la que acostumbra a convocar el jefe de Estado. Barreras llamó a Petro al orden para que analizara con cabeza fría sus movidas.

“Si los gobiernos deterioran la gobernabilidad y la favorabilidad, tienen muchas dificultades para lograr las reformas que les sirven a todos. Gobernar es una obligación con los 50 millones de colombianos, se gobierna para todos y todas y no para el sector que ganó”, dijo el presidente del Congreso. También, fue claro con el apoyo que le brindará y en los espacios con los que contará con él: “El presidente Petro contará conmigo siempre, en el marco de las instituciones, para hacer las reformas que el pueblo colombiano reclama. Soluciones, no polarización y estigmatización. Moderación es el llamado que hago desde el Congreso”, expresó Barreras.

Este segundo remezón se da en un ambiente de peleas por la reforma a la salud, tal como ocurrió con el primero, que el 28 de febrero pasado dejó por fuera de sus carteras a Patricia Ariza (Cultura), Alejandro Gaviria (Educación) y María Isabel Urrutia (Deporte). Pero ahora, la pelea que cazó el mandatario con los dirigentes de los partidos Liberal, Conservador y de la U son los que ponen en duda esa mayoría parlamentaria que, en últimas, son las que permiten que sus iniciativas avancen. Según fuentes del Partido Liberal, liderado por César Gaviria, lo más probable es que la próxima semana se anuncie que el partido deja de ser oficialista y pase a ser independiente. Por su parte, el Partido Conservador, liderado por Efraín Cepeda; y el de la U, encabezado por Dilian Francisca Toro, han sido cautos sobre cuál será la mejor decisión, pues han tenido coqueteos de la oposición, sobre todo de Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras, quien busca jugar con respaldos políticos para las elecciones regionales que se celebrarán el 29 de octubre de este año.