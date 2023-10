Cruces por la economía, argucias y polémicas de poco vuelo: así fue el primer debate presidencial en Argentina

A tres semanas de las elecciones presidenciales del 22 de octubre en Argentina, los cinco candidatos presidenciales participaron este domingo del primer debate obligatorio, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en el que disertan sobre tres ejes temáticos: economía, educación y derechos humanos.

En este marco, se vieron las caras por primera vez Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, FIT-U).

El debate presidencial tuvo como moderadores a los periodistas Rodolfo Barili, Evangelina Ramallo, Esteban Mirol y Lucila Trujillo.

En el comienzo, Sergio Massa afirmó que su propuesta es "plantear un modelo de desarrollo para salir de los problemas históricos y para crecer definitivamente como país, con federalismo".

El candidato de UxP agregó que para ello no sirven "los discursos fáciles y vacíos de contenido".

Al referirse a un eventual triunfo de MIlei, Massa dijo que ello significa "renunciar a la sangre de nuestros caídos en Malvinas y perder la soberanía de nuestras empresas".

"El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina", advirtió el candidato de Unión por la Patria.

Asimismo, Massa, pidió "disculpas" por "los errores de este gobierno que lastimaron a la gente".

"No era parte hasta asumir como ministro pero pido disculpas", dijo el candidato oficialista al iniciar su propuesta sobre economía en el debate presidencial, en en el que anunció -entre otras iniciativas- una "moneda digital argentina, una ley de blanqueo para que los que que tienen dinero en el exterior lo puedan usar libremente sin nuevos impuestos y subir penas de la ley penal cambiaria y tributaria, y cárcel a los evasores".

Luego, Massa le agradeció a su contrincante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por haberle dado la "satisfacción más grande de devolver a los jubilados el 13 por ciento que ella les descontó" durante el gobierno de la Alianza que lideró el expresidente Fernando de la Rúa.

Al exponer en el debate, Massa le preguntó también a Bullrich si su propuesta del bimonetarismo "está copiado del modelo de Venezuela o de Cuba, que son los dos países que tienen ese sistema".

El candidato de Unión por la Patria sostuvo que la Argentina "heredó un acuerdo criminal con el FMI que es inflacionario" y dijo que "recién hace cuatro meses" se pudo cambiar, al responder a una pregunta del postulante de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti.

En tanto, al responder otra consulta de Javier Milei, Massa ratificó que convocará a "un gobierno de unidad nacional, donde estén los mejores del radicalismo, del PRO o incluso del partido" de La Libertad Avanza "sin miedo al diálogo y a las diferencias".

En su primera intervención, Milei dijo que sabe "cómo hacer crecer la economía, terminar con la pobreza y cómo exterminar la inflación" y afirmó que "enfrente está la casta empobrecedora".

El candidato de La Libertad Avanza propuso "una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, simplificar el sistema tributario, privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado y cerrar el Banco Central", entre otras medidas económicas.

"Argentina esta en decadencia, si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria mas grande del mundo, estamos camino a la peor crisis argentina", dijo Milei al hablar en el debate presidencial sobre el eje economía.

En otro tramo del debate, Milei destacó que valora "la visión de memoria, verdad y justicia" en materia de derechos humanos, pero dijo que "no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753".

"Estamos en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos", dijo.

Milei señaló que Juntos por el Cambio es "parte del fracaso" y, al contestar una pregunta de la postulante Patricia Bullrich, señaló que "(Luis) Barrionuevo es casta y vos sos más casta que él".

"Vos haces mucha pompa de que cambiaste, pero ¿acaso seguís siendo montonera?", la cuestionó Milei en el marco de debate presidencial.

En tanto, Myriam Bregman, afirmó que "la crisis de la Argentina tiene responsables", entre los que mencionó al "FMI y los políticos que están involucrados en el escándalo de 'Chocolate' en la Legislatura de Buenos Aires y los que se van a pasear en sus yates de lujos a Europa".

La candidata del Frente de Izquierda Unidad señaló que el libertario Javier Milei "no es un león, sino un gatito mimoso del poder económico".

"Dice que no es casta pero hace una alianza con (el sindicalista Luis) Barrionuevo, le hace las listas (Sergio) Massa...Es empleado de los empresarios", dijo.

En otro tramo del debate, Bregman replicó a la afirmación de Javier Milei sobre los supuestos asesinatos de 160 millones de personas por parte del comunismo en la historia y le dijo que "no sabe si se lo dictó Mauricio Macri o lo leyó (en el sitio) Rincón del Vago".

"Yo soy socialista y ustedes defienden a ultranza a un sistema capitalista que tira el 30% de la comida cuando los chicos se mueren de hambre. Defiendo a un sistema que piensa que todos los recursos de la economía se pueden planificar", dijo y remató: "Vos defendés a un puñado de ricos".

Por su parte, Patricia Bullrich dijo que "hay un país arrasado, donde (Sergio) Massa, presidente en funciones, hizo un desastre, y (Javier) Milei transa con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso, como Luis Barrionuevo".

"Para cambiar se necesita coraje, ya que el miedo es el peor enemigo de una gestión; poder político propio y el apoyo de los ciudadanos", dijo, y sostuvo que ella tiene "coraje y fuerza política" para solucionar la crisis.

Bullrich acusó a Milei de pretender hacer de la Argentina "un paraíso fiscal" cuando dice que quiere eliminar el Banco Central.

"De todos los países del mundo hay tres países sin Banco Central, son solo tres", entre los que mencionó a Micronesia, que, dijo "son paraísos fiscales"., dijo Bullrich, quien añadió que "sin dólares no se puede dolarizar".

En otro momento del debate, la candidata de Juntos por el Cambio señaló que si Domingo Faustino Sarmiento escuchara a sus rivales y al Gobierno hablar sobre educación "les pone un cero y los manda a marzo".

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio invitó a Milei a que vaya "con los vouchers a la Puna, donde hay una escuela", en una réplica al candidato ultraderechista que defiende a rajatabla la enseñanza privada.

"Andá con los vouchers a la Puna, donde hay una escuela. Andate al sur del país o a cualquier lugar. No conocés la Argentina", le dijo la dirigente macrista.

A su turno, Juan Schiaretti sostuvo que es "el único candidato que vive y trabaja en el interior" y tiene en su provincia "equilibrio fiscal, desechando la grieta". "Los demás son del AMBA (Capital y Gran Buenos Aires), con responsabilidad de la rosca política; por eso (los servicios) son más baratos" y aplican al interior "impuestos confiscatorios", dijo.

El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País también señaló que "los dos últimos gobiernos destruyeron la economía".

"El hilo conductor fue el déficit fiscal. Siempre gastaron más de lo que tienen", aseveró el gobernador cordobés durante el debate presidencial que se desarrolla en Santiago del Estero.

Luego, Schiaretti señaló que "los cordobeses nunca nos dejamos colonizar por el kirchnerismo y el kirchnerismo no nos pudo colonizar".

Añadió que "el Gobierno de (Mauricio) Macri no cumplió ni el 20% de lo que prometió y le hicimos un juicio al gobierno kirchnerista por US$ 210 millones con los que no cumplió".