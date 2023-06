Delfina Gómez gana gubernatura del Estado de México, bastión clave en materia política y económica

Toluca, Estado de México.- Con una participación estimada entre 48,7% y 50,2%, los habitantes del Estado de México salieron a votar este domingo 4 de junio para elegir a su primer gobernadora. Delfina Gómez Álvarez, candidata de la coalición Morena, PT y PVEM, se perfiló como la ganadora de la contienda.

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) estimó de una muestra de 617 casillas, que la participación en esta elección fue de entre 48,7 y 50,2%.

Arrojó que la candidata de la alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, obtuvo entre 43 y 45,2% de los votos, mientras que la candidata de la coalición Juntos hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, entre 52,1 y 54,2% del total de los votos.

Los resultados oficiales se conocerán a partir del próximo miércoles cuando se lleven a cabo los cómputos distritales.

En el Estado de México, la entidad más grande del país con 12,6 millones de votantes (casi 13% de la lista nacional), se instalaron 20.442 casillas en los 125 municipios de la entidad. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) mencionó que únicamente no fue instalada una casilla en Coatepec de Harinas por un conflicto social local.

La presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, calificó esta elección como “reivindicatoria”, por ser una entidad que siempre ha sido gobernado por varones, y ayer en las boletas dos mujeres compitieron por el cargo.

Reconocimiento

Aunque luego del cierre de las casillas electorales se declaró triunfadora, la candidata de la alianza Va por México a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, reconoció el triunfo electoral de su contrincante de Morena, Delfina Gómez Álvarez.

“La ciudadanía mexiquense se ha expresado con toda voluntad en las urnas: me comprometí a ser respetuosa de la autoridad electoral y reconocer los resultados. El conteo rápido, los resultados preliminares, no me favorecen, y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses, reconozco a la ciudadanía por su participación.

“Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez que será la próxima gobernadora del Estado de México, y le deseo todo el éxito por el bien de todas las familias del Estado de México. Para saber ganar hay que saber perder. (…) Luché con todas mis fuerzas, no escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz, tengo la conciencia tranquila, la frente en alto, estoy profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abrazó y me permitió ser su candidata”, expresó.

“Gobernar para todos”

Por su parte, Delfina Gómez, agradeció a los ciudadanos, colaboradores y mexiquenses en general que hicieron posible su victoria.

"A todos los mexiquenses que me dieron su confianza, gracias, ¡lo logramos! Y esto no habría sido posible sin todos ustedes”, dijo la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

Aseguró que va a trabajar por el bienestar de todos. “Vamos a gobernar para todos en los próximos meses y años.

“Les mostraré con hechos lo que por mucho tiempo nos negaron, un gobierno honesto y a la altura de los mexiquenses y con esto les pido con humildad que me den la oportunidad para demostrar que hoy tienen una mejor opción y con esto quiero invitarlos a todos los mexiquenses a trabajar de manera unida y organizada como lo sabemos hacer”.

Declaró en conferencia de prensa, al terminar la jornada electoral pasadas las 6 de la tarde de ayer, que ser la primera mujer gobernadora de la entidad es un motivo para celebrar.

Aseguró que su victoria es para las familias trabajadoras; de las mujeres que han luchado por años para que sus derechos sean reconocidos; de los pueblos originarios que han resistido una y otra vez, de los campesinos que les habían dado la espalda.

“Esta victoria es parte de un proceso que comenzó hace años (...) Por ello agradezco mucho la confianza que se ha dado y desde aquí reafirmó mi compromiso a profundizar el proceso de la cuarta transformación y a gobernar bajo los valores de humildad y entrega que caracterizan a este movimiento”.

Por otro lado, argumentó que el único detalle que falta para consolidar su victoria en la entidad es que los representantes de casillas no dejen las urnas; pues, aunque comentó que sus simpatizantes pueden empezar a celebrar, tienen que aguardar a que estén contabilizados todos los votos.

Al cierre de esta edición, con el 58% de las actas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Gómez tenía 53,1% de la votación por 43,9% de Del Moral.

La participación ciudadana era de 48,8%, según los resultados del PREP.