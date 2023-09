Estados Unidos canjea US$ 20 millones de duda peruana para proteger Amazonía

Los gobiernos de Estados Unidos, de Perú y cuatro organizaciones no gubernamentales –Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS) y World Wildlife Fund (WWF)– han finalizado un convenio por acuerdos de intercambio de deuda por naturaleza y conservación de bosques bajo la Ley de Conservación de Bosques Tropicales y Arrecifes de Coral (TFCCA).

Dichos acuerdos reducirán los pagos de la deuda del Perú al gobierno de los Estados Unidos en más de US$ 20 millones durante los próximos 13 años.

Con este plan, el gobierno de Perú redirigirá los pagos que de otro modo habrían hecho para cumplir con su obligación de deuda a un fondo de conservación que proporcionará subvenciones para proteger y restaurar los bosques tropicales del país.

Las ONG locales involucradas, a su vez, utilizarán estas subvenciones para apoyar proyectos que beneficien directamente a la Amazonía peruana y al pueblo del Perú.



"El canje de deuda es posible gracias a contribuciones de US$ 15 millones del gobierno de Estados Unidos en el marco de la TFCCA y una donación combinada de US$ 3 millones de cuatro organizaciones no gubernamentales internacionales. Las subvenciones proporcionadas en el marco del programa TFCCA apoyarán actividades como la conservación de áreas protegidas, la mejora de la gestión de los recursos naturales y el apoyo al desarrollo de medios de vida sostenibles para las comunidades que dependen de los bosques", indicó el Departamento del Tesoro de los EE.UU: en un comunicado en su página web

ONGS CELEBRAN

Las reacciones de ONGs peruanas hasta el momento han sido de satisfacción.

“Este es un hito para la conservacioìn de la naturaleza del Peruì. Este canje de deuda demuestra coìmo la deuda de una nacioìn puede transformarse en una inversioìn para la naturaleza. La Amazoniìa enfrenta muìltiples desafiìos y debemos actuar ahora para evitar alcanzar el punto de no retorno. Desde WWF estamos convencidos que el destino de la humanidad es inseparable del destino de la Amazonía. Entonces, si el futuro de esta región está en riesgo, el mundo está en riesgo. Para evitar esta amenaza debemos impulsar estas 3 grandes apuestas: cero deforestación, no más oro ilegal y conservar el 80% de los bosques, humedales y ríos. Si seguimos perdiendo los bosques amazónicos al ritmo actual, corremos el riesgo de enfrentar un proceso de degradación irreversible. Además, la Amazonía es el hogar de millones de personas, incluyendo pueblos indígenas y comunidades locales, y con su liderazgo existe la esperanza de un futuro más verde y más justo”, manifestó Kurt Holle, Director de País de WWF-Perú.

En el pasado, Perú se ha beneficiado de canjes de deuda con Estados Unidos en 2002 y 2008 que con el tiempo generaron casi US$ 11 millones y US$ 25 millones, respectivamente, para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los bosques tropicales.

“Desde WWF celebramos este hito de conservación que permite a los países mejorar su gestión de la deuda, al mismo tiempo impulsa la inversión en sostenibilidad ambiental y biodiversidad. Gracias a ello, el Perú podrá apostar por oportunidades que aseguren la conservación y un futuro lleno de vida en los grandes paisajes de la Amazonía peruana y sus comunidades. Esperamos poder reproducir este esquema en otros países de la región, vulnerables a los efectos de las crisis climática y de biodiversidad, siempre buscando que puedan aumentar su resiliencia y generar mejores condiciones de vida para su población”, dijo Roberto Troya, Director Regional de América Latina y el Caribe de WWF.

Este es el tercer canje de deuda por naturaleza entre Estados Unidos y Perú: los dos primeros canjes se produjeron en 2002 y 2008 y en conjunto generaron alrededor de US$ 36 millones para la restauración, conservación, gestión y uso sostenible de los bosques tropicales.

El administrador inicial de subvenciones para el acuerdo de conservación forestal 2023 es el Fondo Fiduciario del Perú para Parques Nacionales y Áreas Protegidas (Profonanpe), una entidad nacional con casi 30 años de trayectoria.

Profonanpe se especializa en la creación, desarrollo e implementación de proyectos ambientales y gestión de fondos. Profonanpe es la única entidad nacional peruana acreditada para desarrollar e implementar proyectos del Fondo de Adaptación y el Fondo Verde del Clima.

El acuerdo con Perú marca el 22º acuerdo TFCCA, luego de los acuerdos con Bangladesh, Belice, Botswana, Brasil, Colombia, Costa Rica (dos acuerdos), El Salvador (dos acuerdos), Guatemala, Indonesia (tres acuerdos), Jamaica, Panamá (dos acuerdos). ), Paraguay, Perú (dos acuerdos) y Filipinas (dos acuerdos).

Con el tiempo, estos programas de deuda por naturaleza generarán en conjunto más de US$ 380 millones para proteger los bosques tropicales.