Paro de transportistas en Colombia: Gobierno no entiende esa “actitud inflexible e intransigente”

Después de dos jornadas de negociaciones fallidas, en la tarde de este jueves, el presidente Gustavo Petro, junto a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y varias carteras, realizó un consejo de seguridad sobre el paro de transportadores que completa cuatro días en el país.

Tras la reunión, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, informó que el Gobierno revisó la situación de los bloqueos: “Nos sigue preocupando el abastecimiento de combustibles, de medicamentos, de alimentos y revisamos cómo podemos avanzar en garantizar corredores humanitarios.

Cristo dijo que el Gobierno no entiende la “actitud inflexible e intransigente” de los transportadores que están adelantando diálogos con el Gobierno.

El miércoles quedó claro que no habrá más incrementos en el diésel hasta que se pueda concertar, pero la discusión se estancó porque no hay acuerdo sobre cómo ajustar el incremento de $1.904 (US$ 0,45, aproximadante) que se hizo la semana pasada. El Gobierno propuso eliminarlo y realizar un ajuste de $200 (US$ 0,04) mensuales hasta sumar $800 (US$ 0,19) en diciembre, esta propuesta incluía coordinar nuevas mesas con los líderes gremiales para solucionar otros temas que estaban sobre la mesa, pero los gremios rechazaron esa opción y advirtieron que solo aceptarán un aumento de $400 (US$ 0,09).

Este jueves no siguió la negociación entre el Gobierno y los transportadores porque no hay nuevas propuestas sobre la mesa. “Hacemos un llamado a los camioneros que se encuentran en todo el país a que miren bien la propuesta del Gobierno para que entiendan que es una propuesta que le sirve, especialmente a la base de los camioneros colombianos. Entendemos que les ha pegado duro el aumento del diésel, es una medida dolorosa, pero absolutamente necesaria, por eso el Gobierno ha cedido estos días, para buscar una concertación, pero pareciera que a algunos sectores radicales, que pensamos son minoritarios, no les sirve absolutamente nada”, dijo el ministro del Interior.