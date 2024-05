Unión Europea retiraría la tarjeta amarilla al sector pesquero de Ecuador en septiembre de 2024

En octubre de 2019 la Unión Europea (UE) advirtió a Ecuador con una tarjeta amarilla por considerarlo un país no cooperante y que no contaba con los elementos de control necesarios contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Sin embargo, el sector pesquero del país andino espera que ese estatus no llegue a cumplir los cinco años y se levante en septiembre, cuando se tiene prevista una nueva visita de los delegados de la Dirección General del Mar de la Unión Europea.

Así lo indicó Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), quien sin embargo enfatizó que Ecuador esperaba el levantamiento de la sanción y volver a la tarjeta verde entre febrero y marzo de este año después de la última visita de los delegados europeos de diciembre de 2023 y una reunión virtual en marzo.

“Quedaron un par de temas que tienen que ver con la parte del patrocinio del tema del manejo de los expedientes administrativos por temas de posibles infracciones, así que va a quedar para septiembre de lo que hemos conversado con las autoridades”.

No obstante, afirmó que si en septiembre, por alguna razón, no se levanta la sanción, “habrá que manejar ya las cosas a otro nivel”, pues el sector ha cumplido todos los requisitos y pedidos de la UE para salir del estatus de tarjeta amarilla. “Ya es hora de que nos levanten la tarjeta”.

En 2023, según cifras del Banco Central de Ecuador, con US$ 199,5 millones, el pescado fue el cuarto rubro más importante de exportaciones tradicionales ecuatorianas detrás del camarón (US$ 7.205 millones), banano (US$ 3.587 millones) y cacao (US$ 1.170 millones).

Mientras, los enlatados de pescado encabezaron las exportaciones de productos no tradicionales de Ecuador con US$ 1.327 millones y ocuparon el tercer lugar dentro de las exportaciones no petroleras y no mineras.

Además, ese año fue el tercer producto más exportado a la UE con US$ 750 millones, solo detrás del camarón y banano.

En lo que va de 2024 -enero y febrero-, el pescado sigue en el cuarto lugar de exportaciones tradicionales de Ecuador con US$ 36 millones y los enlatados de pescado también se consolidaron como el primer producto de exportación no tradicional con US$ 236 millones.

Aunque bajó un puesto en el top de exportaciones no petroleras y no mineras, debido al despunte del cacao que en estos meses alcanzó exportaciones por US$ 289 millones, 204% más que en el mismo periodo de 2023.

En abril de 2023, el sector pesquero ya había indicado que cumplió con todos los pedidos de los europeos, 29 puntos, pero sobre todo con los dos principales: una nueva ley que esté de acuerdo con las demandas actuales de la lucha contra la pesca ilegal y el desarrollo del control de la trazabilidad de los productos pesqueros.

En esa época, en cambio, el levantamiento de la sanción también quedó en planes, pues el sector la esperaba para diciembre de 2022, pero no ocurrió por el mismo tema que evitó que se levantara en marzo pasado.

En diciembre de 2022 la Convención General del Mar de la UE constató los avances en una visita al país, pero no se dio el levantamiento de la tarjeta amarilla porque pidieron que se determine un departamento de patrocinio, que es el departamento donde se van a tramitar las causas y expedientes que se armen en función de una eventual infracción.

Ahora, Leone indicó que el levantamiento de la sanción se ha tardado porque se trata de procesos largos que Ecuador ha cumplido con éxito.

A la vez de indicar que la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, le confirmó que Ecuador ha hecho todo el trabajo que debía hacer para el levantamiento de la sanción.

"Más bien, la gente de la Dirección General del Mar ha pasado la fecha de la nueva revisión para septiembre. En este momento sí, Ecuador ya siente que ha hecho todo y habrá que hacer las gestiones que sean necesarias para que finalmente se levante", sostuvo Leone.