Alberto Loyola

Alberto Loyola es consultor en Estrategia de Recursos Humanos. Anteriormente se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el público, habiendo liderado en Latinoamérica proyectos de transformación organizacional, comunicaciones y relaciones laborales en empresas como PepsiCo Foods, DukeEnergy, Goodyear Tire & Rubber y Sunat. Es abogado de la Universidad de Lima con Maestría en Recursos Humanos por Centrum & EADA, y certificado por el Advanced Human Resources Executive Program-University of Michigan, Ross School of Business, y candidato al MBA Ejecutivo -The University of Texas-Austin, Mccombs Business School. Es fundador de la Red de Profesionales de Recursos Humanos de la Universidad de Lima. Además es profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), columnista para la revista “Semana Económica” y expositor en Gestión del Capital Humano en Latinoamérica.