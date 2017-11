Usted no es divertido. No me refiero a "usted" en el sentido genérico, pero literalmente a usted como persona, porque es un hombre de negocios. Yo, sin embargo, soy divertido. De hecho, soy tan divertido que me pagan por eso. No tan bien como lo hacen para su businessing, pero realmente bien teniendo en cuenta que lo que hago es mucho menos aburrido. Yo literalmente no sé cómo usar Excel o si la gente todavía usa Excel, o si estoy mal escribiendo Excel.

Estadísticamente -la única forma que usted entiende algo- es muy probable que usted soliera tener un sentido del humor. O que tiene uno muy bueno cuando no está haciendo negocios. Los datos recientes de Gallup revelan que la gente ríe mucho más los fines de semana que en los días laborables. Además, estos datos sugieren que a medida que las personas envejecen, dejan de sonreír y reír con tanta frecuencia.

En un estudio realizado en 2015, los psicólogos Alan Gray, Brian Parkinson y RobinDunbar hicieron a los participantes observar un clip de video divertido o neutral antes de participar de un ejercicio de auto-revelación con un extraño: las personas que vieron el clip divertido revelaron 30% más de informaciones personales que aquellos que vieron el clip neutral.

Esta y otras investigaciones emergentes, recopiladas por Jennifer Aaker, profesora de la Escuela de Graduación en Negocios de Stanford, y por la conferenciante Naomi Bagdonas, que co-enseñan un curso sobre el tema, sugieren que las personas se caen de un "pico de humor" -tanto en la frecuencia de la risa como en la autopercepción de la diversión- en el momento en que entran en la fuerza de trabajo.

Esta es una tendencia que Aaker y Bagdonas quisieran ver invertida, ya que el humor es una herramienta eficaz y poco utilizada para el poder, ofreciendo una ventaja competitiva frente a sus compañeros, mayores tasas de retención de empleados, soluciones innovadoras y equipos más resistentes al estrés.

Como un empresario que no tiene mucho tiempo para leer porque tiene que volver a su businessing, probablemente usted se está preguntando: ¿Hay metáforas artificiales que puedo recordar y llevar conmigo para comprender como puedo utilizar el humor en el lugar de trabajo? Sí, hay: puentes y escaleras.

Los puentes son herramientas para construir vínculos, aumentar la confianza y fortalecer las culturas. Eso no es lo que hacen los puentes en la vida real, así que una metáfora mejor podría ser "imanes" o "comida", pero pensamos que los hombres de negocios en su mayoría rozan y no piensan demasiado en las palabras.

La razón por la cual el humor funciona como puente (apenas vaya con esto) es que la risa chispea el lanzamiento de la oxitocina, una hormona que facilita la vinculación social, aumenta la confianza, y acelera la revelación de sí mismo. Esto es clave en un lugar de trabajo, ya que todas las otras maneras de liberar oxitocina ya no están permitidas por Recursos Humanos.

Cuando se trata de los no extraños, momentos de risa compartidos ayudan a facilitar la cercanía. Un estudio realizado en 2007 por la psicóloga social Doris Bazzini y sus colegas señaló que las parejas que recordaban momentos en los que reían juntos estaban más satisfechas en sus relaciones que aquellas que recordaban recuerdos positivos que no eran divertidos.

¿Pero cómo puede usted, un hombre de negocios que no irónicamente utiliza términos como "aprovechar las mejores prácticas" y "explotar las competencias básicas", mover la aguja para su conjunto de habilidades de humor? En primer lugar, sea bueno en autocensura, que es lo contrario de todo lo que has hecho. La autocensura humaniza a los líderes, crea conexiones con los empleados y hace que la gente piense que si puede permitirse burlarse de sí mismo, debe tener confianza en sus habilidades. También señala a los empleados que ellos pueden ser divertidos.

Si usted está en una posición de estado superior o en relaciones muy nuevas, lo mejor es evitar chistes que sean agresivos; vale la pena señalar que Don Rickles (habitual comediante de Tonigh Show Starring Johnny Carson) tnunca tuvo un trabajo en la oficina. En su lugar, utilice el humor para resaltar puntos de vista compartidos o enemigos comunes.

Y nunca haga un empleado el extremo de su broma. En su lugar, séalo usted mismo. Durante una visita a la clase de Aaker y Bagdonas, Hiroki Asai, ex jefe de comunicaciones de marketing de Apple, contó la historia de cómo se desafió a hacer reír a los 1.000 empleados durante todas las reuniones del equipo. Una vez, él se presentó deliberadamente tarde a una reunión y después hizo que un colega pidiera a la limpiadora un consejo de cómo comandar la compañía. Al final del video, ella le dio una bofetada y le dijo que se aferrara; ella se convirtió en el héroe del grupo en muchos videos por venir.

Entonces, ¿cómo puedes mantener un pulso en lo que es divertido? "El mejor mérito de la comedia es que la gente se ríe o no", dijo Seth Meyers, anfitrión de Late Night con SethMeyers y ex escritor jefe de Saturday Night Live, al hablar con la clase. Si este es el caso en el mundo de la comedia, no siempre es el caso en los negocios; especialmente a medida que obtiene cargos más altos en una organización, los empleados de menor estatus pueden reírse de la deferencia social, en lugar de un genuino aprecio por su sentido del humor. Es por eso que Meyers aconsejó a los estudiantes a "hacerse buenos conociendo la diferencia entre su risa real y su risa cortés. Una vez que lo reconoce en usted mismo, puede identificarlo en otras personas".

Si no eres divertido -para ser claro, usted no lo es-, no tenga miedo. Todo lo que necesita hacer es averiguar quién en su organización es divertido y encorajarlo. Llámelo "embajador del humor", para arruinar la experiencia de todos. Capacitarlos para asumir misiones de humor malicioso y para ayudarle a crear equipos con más vínculos y más flexibles en el proceso.

Las escaleras no son lo contrario de los puentes, o una de las primeras cosas que piensas cuando evocas un puente, pero a diferencia de los puentes, las escaleras son maneras de usar el humor para aumentar su estatus, o disminuir el de otra persona. Estudios realizados en 2016 por Brad Bitterly, Alison Wood Brooks y Maurice Schweitzer, demostraron que si usted es capaz de hacer una broma en un ambiente profesional, sus colegas son más propensos a verlo como competente y atribuirle un estado superior.

Pero hacer una broma requiere conocer su estilo. Leslie Blodgett, fundador y ex director general de bareMinerals, explicó: "La gente quiere autenticidad. Si usted no es un contador de chistes, no practique el decir de la broma. Practica ser tú mismo". Y no muestre sus cartas demasiado pronto. Anne Libera y Kelly Leonard, que proceden del legendario teatro de improvisación Second City de Chicago, donde entrenaron talentos como Tina Fey, Stephen Colbert y JordanPeele, dirigieron un taller en la clase y enfatizaron el elemento de sorpresa diciendo: "En el momento en que dice que algo va a ser divertido, la diversión se acabó".

Uno de los lugares más sorprendentes y eficaces para el humor es alrededor de la mesa de negociaciones, donde puede hacerle más persuasivo. En un estudio realizado por los investigadores Karen O'Quinn y Joel Aronoff, los participantes negociaron el precio de compra de una obra de arte. Cuando los vendedores concluyeron su oferta final con la línea humorística "... y voy a tirar mi rana de mascotas", los participantes en el estudio hicieron 18% más de concesiones que en la condición de control, lo que demuestra que usted no debe ejecutar un estudio psicológico con niños de diez años de edad.

El humor también aumenta el poder a través de la memorización. El capitalista de riesgo David Hornik, que es socio general de August Capital, argumentó que la mayoría de las reuniones de la junta "pasan del espectro del tedio a la tristeza, por lo que si alguien está dispuesto a tomar el riesgo de crear cierta ligereza, hay un valor increíble en eso. El biólogo y autor John Medina está de acuerdo, señalando en su libro Brain Rules que "el cerebro no presta atención a las cosas aburridas". Además de la oxitocina, la risa libera dopamina, que ayuda a la memoria y procesamiento de la información.

El humor puede ayudarle a lograr su trabajo ideal también. Una encuesta con más de 700 directores ejecutivos de Hodge-Cronin and Associates demostró que 98% de los CEO prefieren candidatos con sentido del humor y 84% piensan que las personas con sentido del humor tienen un mejor trabajo. Dwight Eisenhower dijo: "El sentido del humor es parte del arte del liderazgo, de llevarse bien con la gente, de hacer las cosas".

Si Dwight David Eisenhower, el segundo presidente menos naturalmente divertido, después de Franklin Pierce, pensaba que el humor era necesario para vencer a los nazis, construir carreteras y advertir contra el complejo militar-industrial, entonces es mejor que también usted lo aprenda. Así que construya un puente, suba una escalera, mezcle una metáfora y utilice la herramienta más obvia que todos los demás tienen miedo de tocar: el humor. Y si le despiden, por favor, avise a Jennifer Aaker y Naomi Bagdonas. Están trabajando en un estudio que aún no ha terminado.