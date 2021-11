Las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú aprobaron su integración en un holding regional, con lo que se busca incrementar la liquidez de las plazas y el acceso de emisores e inversores al mercado de capitales, informaron las entidades.

El holding, cuya creación estará condicionada a la aprobación de los reguladores de los respectivos países, tendrá como domicilio Chile, que a su vez tendrá una participación del 40%, la bolsa colombiana otro 40% y la de Perú el restante 20%, precisaron en un comunicado conjunto a la Superintendencia Financiera este lunes en la noche.

"Los consejos directivos de los tres países acaban de aprobar el día de hoy esta integración, así que vamos con toda por este gran logro", dijo el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, en un video.

"Esta integración significa mover las fronteras y tener una visión todavía más grande para el desarrollo del mercado de capitales colombiano y de la región", agregó.

Según el documento, la integración se realizará con base en un valor patrimonial promedio de la bolsa de Chile de 188.000 millones de pesos chilenos (US$ 258,8 millones), de la colombiana de 895.000 millones de pesos colombianos (US$ 247,8 millones) y de la peruana de 503,5 millones de soles (US$ 137,5 millones).

Según las bolsas, la integración promoverá un incremento significativo en el número de emisores, la atracción de participantes internacionales, una mayor participación regional de los fondos de pensiones y el crecimiento del volumen de derivados, entre otras bondades.

"De esta manera, podemos lograr un mayor desarrollo del mercado regional, a través de una estandarización de los modelos de negocios y por tanto la generación de sinergias tecnológicas y operacionales, entre otros aspectos", agregó el comunicado.

Las bolsas estimaron que la tasa de crecimiento de los ingresos del holding regional será mayor en un 47% a la tasa de crecimiento de los ingresos de la suma de las sociedades por separado.