Bolsonaro confía en llegar a "buen término" negociación de aranceles por su "amistad" con Trump

Interrogado sobre si está decepcionado con Trump, con quien tiene una buena relación, por la amenaza arancelaria contra Brasil, Bolsonaro consideró que se ha recibido con cierta exageración". "No me siento decepcionado porque todavía no ha movido el martillo", recalcó.

"Ya tenemos toda la información de lo que ha pasado y creo que llegaremos a buen término en esta cuestión", dijo el presidente brasileño, en referencia a los aranceles al acero y al aluminio que su homólogo estadounidense quiere imponer a Brasil.

04 de Diciembre de 2019, 15:57