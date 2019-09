China dice en la ONU que los aranceles y disputas comerciales pueden hundir al mundo en recesión

“Los aranceles y la provocación de disputas comerciales, que alteran las cadenas industriales y de suministro mundiales, sirven para socavar el régimen comercial multilateral y el orden económico y comercial mundial.

"Erigir muros no resolverá los retos del mundo y culpar a otros por los propios problemas no funciona. Las lecciones de la Gran Depresión no deben olvidarse", dijo en su discurso el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.

27 de Septiembre de 2019, 17:29