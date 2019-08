Washington. Los equipos de comercio de China y Estados Unidos continúan hablando y se reunirán en septiembre, pero los aumentos de aranceles para los productos chinos que se steimplementarán el domingo no se retrasarán, dijo este viernes el presidente Donald Trump.

El presidente estadounidense, que ha alternado entre expresar optimismo sobre un acuerdo comercial y críticas a China por sus políticas económicas, también dijo que pensaba que las conversaciones comerciales habían llevado a Beijing a estar más restringido en su respuesta a las manifestaciones en Hong Kong.

Una guerra arancelaria de ojo por ojo entre las dos economías más grandes del mundo ahora involucra cientos de miles de millones de dólares de los bienes de cada país y amenaza el crecimiento económico global. La incertidumbre sobre cuándo o cómo podría terminar la disputa ha agitado los mercados y ha complicado los planes de inversión a largo plazo de las corporaciones.

"Vamos a ganar la pelea", dijo Trump a los periodistas. “Estamos teniendo conversaciones con China, hay reuniones programadas, se están haciendo llamadas. Creo que la reunión en septiembre continúa, no se ha cancelado ”, dijo.

La Casa Blanca no ha anunciado una fecha para esa reunión.

Hasta ahora se han impuesto aranceles a los productos chinos por valor de US$250.000 millones desde que comenzó la guerra comercial en 2018, y los grupos y fabricantes comerciales estadounidenses han criticado las políticas por perjudicar las ganancias.

Los aranceles se suman a US$125.000 millones adicionales en productos chinos durante el fin de semana, y Trump dijo que eso no había cambiado a pesar de un lenguaje más conciliador entre las dos partes en los últimos días.

"Están en marcha", dijo Trump sobre las tarifas.

Ambas partes mantienen una comunicación efectiva, dijo este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Estados Unidos comenzará a cobrar un arancel del 15% sobre un estimado de US$125.000 millones de productos chinos a las 12:01 am EDT (0401 GMT) de este domingo, incluidos relojes inteligentes, televisores de pantalla plana y calzado.

No habrá período de gracia para esas tarifas para mercancías en tránsito, dijo este viernes la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

"Muchas compañías mal administradas están tratando de culpar a los aranceles", dijo Trump.

"No son las tarifas, se llama mala gestión", agregó Trump.

Trump negó este viernes más temprano que los aranceles estaban afectando a la economía estadounidense.

“No tenemos un problema de tarifas (estamos reinando en jugadores malos y / o injustos), tenemos un problema de la Fed. ¡No tienen ni idea!”, escribió el presidente republicano, que buscaba la reelección en 2020.

Trump ha criticado a la Reserva Federal de EE.UU. y su liderazgo por no reducir aún más las tasas de interés para estimular la economía. Cuando se le preguntó este viernes si quería tasas de interés negativas, dijo que no.

Trump dijo que General Motors debería comenzar a trasladar sus operaciones en China, donde inició empresas conjuntas en 1997, de regreso a Estados Unidos.

“General Motors, que alguna vez fue el gigante de Detroit, ahora es uno de los fabricantes de automóviles más pequeños allí. Trasladaron las principales plantas a China”, tuiteó Trump. “Esto se hizo a pesar de la ayuda de ahorro que les dio Estados Unidos. ¿Ahora deberían comenzar a regresar?".

Las conversaciones comerciales bilaterales podrían complicarse por la respuesta de Beijing a las protestas generalizadas en Hong Kong. Trump ha unido a los dos antes, diciendo a principios de este mes que creía que el presidente chino Xi Jinping quería un acuerdo comercial, pero que Xi debería "resolver rápida y humanamente el problema de Hong Kong".

El viernes, la policía de Hong Kong arrestó a varios activistas prodemocráticos antes de una manifestación masiva prevista para este fin de semana. A principios de este verano, Beijing rechazó una propuesta del gobierno de Hong Kong para apaciguar a los manifestantes.

Trump dijo el viernes por la noche que pensaba que la respuesta de Beijing a las protestas de Hong Kong sería más violenta si no fuera por las conversaciones comerciales. "China realmente quiere hacer un trato", dijo, y eso es "mantener baja la temperatura en Hong Kong".

Cuando se le preguntó si planea hablar con Xi, Trump objetó. "Eso no puedo decírtelo, pero estamos hablando con China, pero no puedo decirte si será o no el presidente Xi", dijo Trump.