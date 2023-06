Ingresos por exportaciones de carne uruguaya cayeron 25%

Los ingresos de divisas por exportaciones de carnes desde Uruguay cayeron 25% en lo que va del año, considerando el ingreso de unos US$ 350 millones menos. Así lo muestra la base en datos a los que accedió El Observador, elaborados por los técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de este país.

En los primeros cinco meses de 2023 se obtuvieron US$ 1.055 millones, claramente por debajo de los US$ 1.408 millones logrados en el mismo periodo de 2022. La carne vacuna, con casi el 80%, lidera en el portafolio de carnes exportadas desde Uruguay.



Ajustes en volumen y valor

Desde el inicio de enero hasta fines de mayo se embarcaron (considerando todos los productos de la agroindustria cárnica) 245 mil toneladas (peso embarque), cuando durante el año pasado iban ya 280 mil toneladas, por lo tanto se apreció un descenso en el volumen colocado de 12,5%. Se logró al momento un precio promedio de US$ 4.112 por tonelada, cuando en el mismo lapso de 2022 se promedió US$ 4.626 (con un ajuste en el caso del valor medio de 11%).

Principales mercados

China 49% (US$ 518 millones) con una caída de 37% en 2023 respecto a 2022.

EEUU + Canadá 20% (US$ 211 millones) con una mejora de 15%.

Unión Europa 14% (US$ 145 millones) con una baja de 15%.

Mercosur 5% (US$ 56 millones) con una caída de 17%.

Israel 2% (US$ 20 millones) con una baja de 40%.

La faena de vacunos en 2023 es casi 20% menor a la del mismo lapso de 2022 y alcanzó las 893 mil cabezas en cinco meses.

Carne vacuna lidera con el 83%

Considerando exclusivamente las exportaciones de carnes de vacuno (explican el 79% del total de las divisas correspondientes a todas las carnes exportadas), los ingresos cayeron de 2022 a 2023 (siempre al 27 de mayo) 25% al ingresar ya US$ 800 millones, con una caída también de 17,5% en volumen, alcanzando las 189 mil toneladas (peso canal).



El denominado Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) por esa exportación acumulada en el año en curso se ubica en US$ 4.409 por tonelada, claramente por debajo del valor del mismo período del año pasado (US$ 5.088), un 13% menos. El precio promedio se ha ido afirmado y en la última semana medida, la que cerró el 27 de mayo, se ubicó en US$ 5.036 por tonelada de carne vacuna.

Creciente peso del mercado chino



Con base en el peso canal, siempre para carne de bovinos, China sigue siendo el mayor cliente, captando 109 mil toneladas (peso canal), el 58% del total, descendiendo su demanda un 28% en lo que va de 2023 con relación al mismo lapso de 2022. En el resto del podio de los destinos clave aparecen Estados Unidos + Canadá con 39 mil toneladas, el 21% del total, con un crecimiento en ese caso de 14%; y la Unión Europa que tuvo una baja de 2% (17 mil toneladas, el 9% del total).