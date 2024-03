Janet Yellen y el 'friendshoring' de Chile

"Vamos a ir a La Moneda (el palacio de gobierno en Chile), pero lo interesante estará en el evento Amcham".

Así resume un reportero chileno de larga experiencia económica el interés de los medios locales por la visita de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

Acompañada de una comitiva de periodistas de su ministerio, agentes de seguridad estadounidenses y personal de la embajada Estados Unidos en Chile, liderados por la embajadora Bernardette Meehan, Yellen -quien fuera la primera mujer en convertirse en ministra de Hacienda y presidenta de la Reserva Federal- está en el centro de la atención del sector económico chileno.

Esta mañana Yellen se reunió con el ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel, donde el protagonismo fue el tópico de las energías verdes y la transición energética.

“Estados Unidos está enfocado en profundizar los lazos con socios confiables como Chile y construir cadenas de suministro de energía limpia resilientes y confiables a través de inversiones en el país y en el extranjero", dijo Yellen en la conferencia junto a Mario Marcel.

Chile es un productor clave de cobre y litio y Estados Unidos buscará que trabajen como aliados para abordar el cambio climático y acelerar la transición energética.

En una mesa redonda sobre energía verde, Yellen elogió la histórica Ley de Reducción de la Inflación o IRA por sus siglas en inglés, del presidente Joe Biden. Esta ley ofrece créditos fiscales para vehículos eléctricos, paneles solares y otros productos de energía renovable fabricados a partir de metales extraídos en Estados Unidos o países con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, incluido Chile.

"Por eso viene Yellen a Chile. Ella conoce muy bien a Marcel y está sondeando qué países pueden entrar en una sociedad [con Estados Unidos] en el marco de esta ley, que es una apuesta de los Demócratas", dijo en el medio La Segunda Oscar Vargas, de TKN SRL Asesores, que en su perfil de LinkedIn se presentan como expertos en litio.

De acuerdo con el ministerio de Hacienda chileno, la decisión de Yellen revela el carácter de Chile como socio comercial estratégico para el país norteamericano, lo que ha sido plasmado a través de diferentes acuerdos entre ambas naciones como el Tratado de Libre Comercio que este año cumple 21 años y que ha permitido un aumento del intercambio comercial anual promedio de 9,1% desde 2003, mientras que las exportaciones chilenas hacia ese destino han alcanzado un alza promedio anual de casi 7%.

El comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con Chile ascendió a un total estimado de US$ 48.600 millones en 2022, con exportaciones de Estados Unidos por un total de US$ 28.900 millones e importaciones de US$ 19.700 millones.

A pesar de ello, el mayor mercado de exportación de Chile sigue siendo China, con un 39,4%, seguido de Estados Unidos con un 13,9%, Japón con un 7,6% y Corea del Sur con un 6,2%.

"Vemos oportunidades para integrar aún más nuestras cadenas de suministro con beneficios para nuestras economías", dijo la secretaria del Tesoro y agregó que las posibilidades de colaboración se extendían mucho más allá de la energía limpia e incluían las mejores prácticas de selección de inversiones.

De acuerdo con la agencia Reuters, la visita es parte de un impulso más amplio de la administración Biden para reducir su dependencia de minerales críticos de China y construir cadenas de suministro más diversificadas y resilientes.

Es lo que Yellen llama "friendshoring", es decir un enfoque estratégico de la deslocalización o la externalización que da prioridad a los países con los que la nación de origen de una empresa mantiene relaciones diplomáticas, económicas o comerciales amistosas.

Aun así, citada por Reuters, la ministra no indicó ningún deseo de desvincularse de China, a pesar de las preocupaciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros sobre la creciente fragmentación geoeconómica.

REPRESENTATIVIDAD FEMENINA

Pasado el mediodía, Janet Yellen sostuvo una serie de reuniones en el Banco Central de Chile, tanto con sus autoridades como con un grupo de mujeres líderes del ámbito corporativo, económico y financiero.

“El Banco Central de Chile es reconocido internacionalmente por su excelente conducción de la política monetaria. Estoy muy agradecida de poder intercambiar visiones sobre los desarrollos económicos de ambos países, que tienen una muy fuerte colaboración en comercio e inversión basada en fuertes valores compartidos”, sostuvo Yellen.

En ambas instancias la autoridad estadounidense abordó temas relacionados con macroeconomía, inflación, empleo y evolución del comercio internacional.

Al inicio del encuentro, la presidenta del Banco Central, Rossana Costa sostuvo que el objetivo era intercambiar puntos de vista sobre las economías de Estados Unidos y de Chile, con un foco especial en los temas de ciclo económico de ambos países, actividad, inflación, empleo, mercados financieros, evolución del comercio internacional y transición energética, entre otras materias.

Para Costa el interés de la reunión se basó en la trayectoria de Yellen por haber sido la primera persona en ejercer los cargos de presidenta del Consejo de Asesores de la Casa Blanca, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos y Secretaria del Tesoro.

“En el Banco Central de Chile creemos firmemente que debemos trabajar como sociedad por una mayor igualdad de género, promoviendo y posibilitando el acceso y desarrollo profesional de las mujeres, así como una mayor participación y permanencia en el mercado laboral”, sostuvo Rosanna Costa.

Por la tarde, Yellen sostendrá una reunión en La Moneda con el presidente de la República, Gabriel Boric, quien estará acompañado por el ministro Marcel, para culminar su primer día con una actividad organizada por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AMCHAM).

Mañana sábado Yellen y Marcel visitarán las instalaciones de la empresa productora de litio estadounidense Albemarle en Antofagasta, donde además conocerá la labor de la aceleradora de startups Aster Accelerator en su espacio en las Ruinas de Huanchaca.

¿Por qué ahí?

"Albemarle, siendo norteamericano y el segundo productor de litio más grande del mundo, es un pilar sobre el cual Estados Unidos, tratará de asegurar su suministro de litio. Yellen [yendo] a Albemarle permite pasarle un mensaje claro a las autoridades chilenas acerca del interés y necesidad que Estados Unidos tiene del litio" dijo en el vespertino La Segunda el managing partner de iLiMarkets, Daniel Jiménez Schuster.

Cabe estacar que el acuerdo del gobierno chileno en 2030 para potenciar la extracción de litio es de la estatal Codelco con la chilena SQM, y no con Albemarle. De todos modos, la minera estadounidense tiene contrato con el gobierno hasta 2042.

A fines de enero, la firma desvinculó al 4% de su plana de trabajadores -unas 300 personas- debido a la baja en el precio del litio. Con todo, los aportes de SQM y Albemarle al Fisco chileno por concepto de impuestos fue de US$ 3.100 millones hasta el tercer trimestre de 2023.

ESTADOS UNIDOS Y LA ECONOMÍA RESILIENTE

La visita de Yellen fue un desvío a partir de la reunión del G20 en Brasil, donde los días 28 y 29 de febrero, São Paulo fue sede de la reunión ministerial del Canal de Finanzas, bajo la coordinación del ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Parte de eso ocurrió el jueves con una reunión con su par argentino, el ministro argentino de Economía, Luis Caputo. En ese mitin, Yellen, quien elogió los "importantes pasos" del actual gobierno para restaurar la estabilidad económica, al margen de una reunión de finanzas del G20 en Sao Paulo.

La administración de Javier Milei, que asumió el poder en Argentina en diciembre último, "ha heredado una ardua tarea de estabilización, pero ya ha dado algunos pasos importantes para restaurar la sustentabilidad fiscal, ajustar la tasa de cambio y combatir la inflación", dijo Yellen al inicio de la reunión con Caputo, constató la agencia noticiosa AFP.

También ahi Yellen reforzó el apoyo del gobierno de Estados Unidos en la "transición económica" argentina, también expresado por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en su visita esta semana a Argentina tras participar en la reunión de cancilleres del G20.

Y es que el endeudamiento estadounidense lleva meses de críticas de parte de economistas ortodoxos. Los Bidenomics parecen tener al país más importante del mundo con una inflación que no cesa -de ahí que la Fed aun no baje las tasas al ritmo esperado- altos precios y un desempleo oscilante.

Aunque se habló desde recesión hasta aterrizaje suave de la economía, dos datos recientes parecen dar la razón a la conducción de Yellen y cerrar una semana positiva para la administración demócrata, que este año va por la reelección.

Tan solo esta semana, Yellen afirmó desde el G20 que la economía global sigue siendo resistente y elogió a Estados Unidos como motor del crecimiento

El fuerte crecimiento económico de Estados Unidos ha sido un "impulsor clave" de un crecimiento global mejor de lo esperado, dijo la secretaria del Tesoro. "De cara al futuro, seguimos siendo conscientes de los riesgos que enfrenta el panorama global y continuamos monitoreando cuidadosamente los desafíos económicos en ciertos países, pero la economía global sigue siendo resistente", afirmó.

El mes pasado, el FMI redujo su perspectiva de crecimiento global al 3,1% en 2024, dos décimas de punto porcentual más que su pronóstico de octubre, y dejó su pronóstico para 2025 sin cambios en el 3,2%.

De todos modos, Yellen dijo que la fortaleza económica de Estados Unidos había apuntalado el crecimiento global, impulsado por las políticas de la administración Biden que apoyan a las empresas gravemente afectadas por la pandemia de COVID-19 y las inversiones en manufactura nacional, energía limpia e infraestructura.

"Si se hubiera producido una recesión en Estados Unidos en 2023, como muchos predijeron, el crecimiento global se habría desviado. Si bien existen riesgos para nuestras perspectivas, el crecimiento de Estados Unidos ha superado consistentemente las proyecciones", dijo Yellen.

Por otra parte, esta semana la firma de análisis Allianz GI apunta que un escenario "sin aterrizaje" en Estados Unidos es cada vez más realista, ya que muestra un crecimiento "sorprendentemente sólido"

En ese sentido, el estudio firmado por el estratega de inversiones de la entidad, Stefan Rondorf, dijo que, a mediados de enero, los inversores esperaban alrededor de seis recortes de tipos de 25 puntos básicos cada uno, pero ahora anticipan solo tres: “Por ahora, los mercados monetarios esperan que la Fed y el BCE apliquen los primeros recortes en junio”, señalando que incluso posible que el BCE rebaje los tipos antes que la Fed, lo que favorecería al dólar.

En tanto que la firma de análisis Julius Baer destacó en un comunicado esta jornada que el Índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos confirmó que la inflación no está descendiendo.

“Aún esperamos que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, el deflactor PCE subyacente, se desacelere a 2,2% en promedio en 2024, desde un 4,1% en 2023. Las fluctuaciones a corto plazo de la inflación apoyan nuestra visión de que la Fed recortará tasas de interés muy lentamente, comenzando en mayo o junio, y ejecutando no más de tres recortes. Estos recortes serán poco determinantes e insuficientes para reducir los rendimientos de los bonos a largo plazo. En consecuencia, revisamos al alza nuestro pronóstico a tres meses para los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, hasta un 4,2%”, indicaron.

Como contrapunto, hoy la web del Departamento del Tesoro contiene un análisis donde sostiene que los beneficios de la Ley de Reducción de la Inflación son mayores que las proyecciones publicadas, mientras que los costos económicos son menores que los costos fiscales.

“El IRA producirá beneficios económicos globales acumulativos gracias a la reducción de la contaminación por gases de efecto invernadero de más de 5 billones de dólares desde el presente hasta 2050 (…) también reducirá la contaminación del aire local, proporcionando ganancias internas de salud y productividad a Estados Unidos. Las estimaciones más bajas de los beneficios de esas reducciones de la contaminación local oscilan entre US$ 20.000 y US$ 49.000 millones solo en 2030, en comparación con los beneficios climáticos de ese año estimados en US$ 137.000 millones”, afirma el documento.