Petro y Lula se reúnen esta semana para impulsar el comercio y la inversión bilateral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, mantendrá una reunión esta semana con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la que abordarán asuntos relacionados con el comercio, la agricultura o la inversión, entre otros.

Brasil y Colombia mantienen un importante intercambio comercial, siendo Brasil el tercer socio más grande del país vecino. Las exportaciones brasileñas a Colombia han mostrado una tendencia de crecimiento desde 2003.

En 2023, año en el que el comercio bilateral totalizó US$ 6.100 millones, las exportaciones brasileñas alcanzaron los US$ 3.800 millones y las importaciones desde Colombia alcanzaron los US$ 3.000 millones. Más de 70 empresas brasileñas están instaladas en Colombia.

El mandatario brasileño asistirá a este encuentro en Bogotá en el marco de su visita oficial al país, durante la cual participará también en el Foro Empresarial Brasil-Colombia y en la inauguración de la 36° Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), en la que Brasil es el país invitado de honor.

"Estos son dos países que tienen un contingente importante de pueblos afrodescendientes e indígenas, y sus gobiernos han dado prioridad al fortalecimiento de estos sectores en la sociedad. Al mismo tiempo, hay dos gobiernos que comparten visiones muy similares sobre la dimensión amazónica que ambos tienen y sobre la integración sudamericana y regional en un sentido más amplio", ha destacado el director del Departamento América del Sur del ministerio de Relaciones Exteriores, João Marcelo Galvão de Queiroz.

La agenda del presidente Lula en el país vecino comienza la mañana del miércoles, cuando se reunirá con el presidente Petro en la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano. Tras el encuentro, se producirá la firma de actos bilaterales, seguida de una declaración a la prensa y un almuerzo.

Posteriormente, el presidente Lula participará de un Foro Empresarial promovido por ApexBrasil y la agencia de promoción comercial ProColombia. Se espera que el evento reúna a alrededor de 300 empresarios brasileños y colombianos de los más diversos sectores.

Antes de la agenda del presidente Lula en Bogotá, habrá una misión parlamentaria, organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la República, para establecer contactos entre congresistas brasileños y colombianos sobre asuntos de interés para ambos países.

Además, se realizará un seminario sobre agricultura familiar, compartiendo experiencias desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar.