AMLO no quiere establecer relaciones comerciales con Perú y así le respondió Dina Boluarte

Un día después de haber sido declarado como “persona non grata por el Congreso peruano”, la respuesta del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no se hizo esperar.

"Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos", fueron las palabras de López Obrador en su conferencia matutina.

Esto, porque el mandatario mexicano considera que el Estado de Derecho no existe en la actualidad bajo el gobierno de Dina Boluarte. Asimismo, AMLO aclaró que la relación bilateral entre ambos países ha quedado en un estatus de "pausa".

La acción tomada por el Legislativo peruano fue una consecuencia de sus reiteradas críticas contra Boluarte y su negativa a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional conformada también por Colombia y Chile.

En ese sentido, AMLO no descarta entregar la jefatura de la Alianza al mandatario de un tercer país. Su opción más probable es Gabriel Boric, su homólogo chileno. "Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema; a Petro (Gustavo Petro, presidente de Colombia), no, porque también a él lo declararon no grato", explicó.

Como se recuerda, México iba a transferir la presidencia pro témpore del grupo a Perú a fines de 2022, pero López Obrador se negó a hacerlo cuando el Congreso peruano destituyó al presidente Pedro Castillo, y Boluarte asumió en su lugar.

La respuesta de Dina Boluarte

Horas después, la presidenta de Perú, Dina Boluarte se manifestó en contra de las expresiones de AMLO. La jefa de Estado expresó que su homólogo mexicano revela "mucha ignorancia" al referirse a la decisión del Congreso de declararlo persona no grata.

En una rueda de prensa realizada tras el lanzamiento del programa Con Punche Regional Callao, la mandataria criticó que el dignatario mexicano haya cuestionado que en el Congreso peruano se le haya declarado persona no grata.

López Obrador indicó al respecto que “es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, y dijo que solo lamentaba no poder visitar el país para encontrarse con la población y conocer Machu Picchu.

A esto, la presidenta Dina Boluarte, respondió señalando que las palabras del mencionado presidente revelan “mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”.

Asimismo, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó su respaldo y conformidad con la decisión del Parlamento, y consideró que esta refleja el malestar existente ante declaraciones que calificó como injerencistas.

*Con información de Reuters