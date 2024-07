AMLO rechaza decisión de Tesla de paralizar inversiones en México hasta las elecciones estadounidenses

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha advertido a Tesla ante la decisión de su consejero delegado, Elon Musk, de paralizar las inversiones en el país hasta después de la celebración de las elecciones en Estados Unidos, señalando que la propuesta del candidato republicano de imponer más aranceles a los productos fabricados en México no es una medida "seria".

En concreto, en su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario ha argumentado que la fabricación de vehículos en suelo estadounidense tiene mayores costes, lo que afecta directamente a los consumidores de dicho país.

"Esto, la verdad, no es serio porque no podrían hacerse los vehículos en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica o de capital, ya que tienen gran experiencia, sino porque son muy altos los costes de producción y les afectaría a sus consumidores", ha explicado.

Así, ha enmarcado la medida de Trump en una manifestación propia de las campañas electorales, en las que hay "mucha pasión y mucha retórica", y en las que se habla "en demasía" pero después se encuentran "con otra cosa". "Por eso digo que no es serio", ha justificado.

Con todo, ha aprovechado la ocasión para cargar indirectamente contra Tesla, acusando a la compañía de tener otro plan de negocio o de ya haber hecho el negocio en términos bursátiles al anunciar una inversión en México que luego quizás no se fuera a concretar.

"Muchas veces no producen, sino especulan. Dan a conocer la noticia y les va muy bien en las bolsas, aumentan los precios de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano. Es un mal que estamos padeciendo en estos tiempos", ha lamentado López Obrador.

La reacción del presidente ha llegado tras las últimas palabras de Elon Musk. Este ha delimitado claramente, y por primera vez, sus decisiones empresariales en función del resultado de la carrera presidencial en EE.UU.

"Trump ha dicho que impondrá fuertes aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene sentido invertir mucho en México si ese va a ser el caso. Tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas políticamente, ha argumentado Musk.

LA CARTA DE AMLO

Por otro lado, López Obrador le envió una carta a Trump, en la cual destacó la profunda integración económica que hay entre ambas naciones, y le advirtió que medidas unilaterales como cerrar la frontera con México causarían graves daños a ambos países.

“Amigo presidente Trump, sin el tratado comercial que tanto nos ha beneficiado a los pueblos de Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), fundamentalmente por la sustitución de importaciones y la creación de empleos en las tres naciones, correríamos el riesgo de quedarnos rezagados, pues China pretende legítimamente alcanzar el 32% del PIB mundial en 2040. Ese es su plan. En contraste, si las naciones de Norteamérica no nos unimos y no nos fortalecemos mutuamente, no nos integramos, apenas lograremos el 23%”, explicó AMLO en su misiva.

Asimismo, López Obrador comentó que, en su opinión, tampoco era recomendable ni conveniente fabricar en el país vecino del norte todos los automóviles y autopartes que los ciudadanos de aquel país consumen.

“Sus costos de producción son muy altos, situación que se ha venido resolviendo precisamente con la creación de plantas automotrices y de autopartes en nuestro país, en beneficio tanto de los inversionistas y de las empresas, como de los trabajadores y los consumidores estadounidenses”, detalló en la carta.

“Le ruego, además, que tome en cuenta los datos siguientes: en Estados Unidos viven 377 millones de mexicanos; siete de cada 10 trabajadores agrícolas son de origen mexicano. El año pasado, los mexicanos en Estados Unidos contribuyeron a la economía de ese país con US$ 325.000 millones y generosamente enviaron a sus familiares en México US$ 63.000 millones; es decir, mandan 18,5 % y dejan en Estados Unidos el 81,5% del total de sus ingresos”, leyó López Obrador, durante la conferencia mañanera.