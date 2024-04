Asociación de Exportadores de Perú impulsa relaciones comerciales con Grecia

Con el fin de potenciar el comercio bilateral con Grecia, que en 2023 ascendió a US$ 41,3 millones (exportaciones e importaciones), la Asociación de Exportadores de Perú (Adex), suscribió un memorándum de entendimiento con Helexpo, entidad organizadora de congresos y eventos culturales en el país helénico.

En 2023 la nación europea ocupó el puesto 68 en el ranking de destinos de la oferta peruana, cuyo ranking fue liderado por China, EE.UU., Canadá, India y Corea del Sur. Los despachos (a Grecia) ascendieron a US$ 13,8 millones y representó solo el 0,02% del total.

El presidente del gremio, Julio Pérez Alván, comentó que la firma del documento es el inicio de una serie de actividades que buscarán promover la cooperación mutua y el posicionamiento internacional de sus empresas en ferias y otros certámenes.

Dos de ellas son la Expoalimentaria, a realizarse en Perú del 25 al 27 de septiembre próximo en el Centro de Convenciones Jockey de Lima y la Thessaloniki International Fair (TIF) en Grecia, con el propósito de seguir diversificando los mercados de la oferta nacional sumando otros de las regiones de Europa Central y Los Balcanes.

“Desde 2020 los despachos a este destino mantuvieron un crecimiento sostenido, destacando el café sin tostar o descafeinado, pota congelada, fungicidas a base de compuestos de cobre, quinua y manteca de cacao”, señaló el presidente de Adex.

Por nuestra parte –continuó–, en 2023 importamos de Grecia por 27,4 millones, resaltando los melocotones en conserva, la bentonita y los preparados de belleza y cuidado de la piel.

Asimismo, resaltó el trabajo del sector público-privado en la organización del evento Freddo Lovers, en enero pasado, en el que se promovió la exportación de café especial producido por pequeños agricultores de La Convención, Chanchamayo, Río Tambo y San Ignacio.

“Ahora Adex y Helexpo tienen en sus manos la responsabilidad de seguir contribuyendo a la promoción comercial de la oferta existente. El documento firmado es el comienzo de una colaboración fructífera que nos permitirá mostrar los bienes y servicios de Perú y Grecia”, apuntó.

A su turno, la Embajadora de Grecia en Perú, Eleni Lianidou y el presidente de Helexpo, Anastasios Tzikas, resaltaron el potencial de ambos países y coincidieron en señalar que el memorándum firmado permitirá fortalecer y aprovechar las oportunidades existentes.

También se hicieron presentes el director de Adex, Rafael del Campo, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales Cien-Adex, Edgar Vásquez Vela, el gerente central de Exportaciones, Diego Llosa, y la Gerenta de Relaciones Institucionales y Convenios del gremio, Ysabel Segura, entre otros.

DATOS

- En 2023 fueron tres los sectores que resaltaron por sus montos exportados a Grecia: agro tradicional (US$ 5,2 millones), pesca (US$ 3,2 millones) y agroindustria (US$ 3 millones).

- Del total despachado a Grecia el año pasado, el 38,2% fueron productos tradicionales y el 61,8% no tradicionales.