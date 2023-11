Corte Constitucional aprobó el acuerdo comercial entre Ecuador y China

La Corte Constitucional (CC) aprobó el texto del acuerdo comercial entre Ecuador y China, informó este miércoles 1 de noviembre el ex ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, en su cuenta de X (Twitter).

Prado señaló que la Corte “solicita al Ejecutivo lo mande (el TLC) a la Asamblea, tan pronto se posesione, para su análisis y aprobación”. “En los primeros meses del 2024 podría ya arrancar el TLC con el mercado más grande del mundo”, indicó el ex funcionario.

El acuerdo se firmó en mayo pasado cuando Prado aún era ministro, cargo al que renunció en junio pasado.

El ex funcionario agregó que: “¿Se consideraron los productos sensibles? Sí, han sido excluidos del TLC. Por eso la industria nacional no se verá afectada. No, China no invadirá con sus productos a Ecuador. Pero sí compraremos insumos, tecnología y materia prima más barata”.

Mientras tanto, este Diario consultó al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda, sobre lo informado por Julio José Prado y confirmó la aprobación del acuerdo.

“Hace pocos minutos hemos recibido la notificación de la Corte Constitucional justamente sobre la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio Ecuador - China. Este es un paso muy importante previo a su aprobación final en la próxima Asamblea Nacional”, indicó el Ministro minutos después en un video en X.

Agregó que la aprobación de la CC “es una clara señal de que la negociación estuvo apegada a todos los estamentos constitucionales y con total transparencia en beneficio de nuestro país...”.

Corte Constitucional recibió nueve ‘amicus curiae’ a favor y cuatro en contra del acuerdo entre China y Ecuador

El acuerdo ya había sido publicado en el Registro Oficial 261 el lunes 28 de agosto pasado junto al dictamen emitido por la Corte que dio un plazo de diez días contados a partir de dicha publicación, para que cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando su constitucionalidad parcial o total.

El órgano constitucional recibió, hasta el 11 de septiembre pasado, 9 ‘amicus curiae’ a favor del instrumento, según confirmó en ese mes el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. En contra, la CC recibió además cuatro posturas.

El pronunciamiento inicial de la Corte se dio el 9 de agosto pasado, el mismo día en que asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio y entonces el organismo emitió un comunicado de rechazo a ese hecho. El dictamen pasó desapercibido.

“En este primer momento de control constitucional previo a la ratificación de los tratados internacionales, corresponde a la Corte Constitucional determinar si para la ratificación del Tratado se requiere o no de aprobación legislativa”. Y “al encontrarse incurso en los casos previstos en el artículo 419 (de la Constitución), numerales 3 y 6, requiere de aprobación legislativa antes de su ratificación por parte del presidente de la República”, mencionó el análisis realizado en la Corte Constitucional.

El dictamen fue aprobado por el pleno de la Corte Constitucional con cinco votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Enrique Herrería Bonnet, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín, en la sesión del miércoles 9 de agosto de 2023, “sin contar con la presencia de Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero Soliz y Alí Lozada Prado, por uso de licencias por vacaciones”.