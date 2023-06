Ecuador solicitará al Parlamento de Canadá el inicio de las negociaciones para un TLC en setiembre

La agenda comercial del Gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso sigue adelante pese al corto periodo que le queda. El proceso para iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá ya tiene fechas definidas. Así lo dio a conocer el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, este lunes 19 de junio, después de que su titular, Julio José Prado, se reunió virtualmente con su homóloga canadiense, Mary Ng.

El ministerio informó que Prado y la funcionaria canadiense acordaron los próximos pasos para las negociaciones. De esta manera resolvieron que en este mes finalice la fase exploratoria que empezó en febrero pasado; y que en septiembre próximo se emita al Parlamento canadiense la solicitud de inicio de negociaciones.

Asimismo, el ministro Prado recordó, en su cuenta de Twitter, que se negociarán 24 disciplinas con Canadá. “Este mes cerraremos la fase exploratoria. Dejaremos todo listo para que el nuevo Gobierno retome las negociaciones sin pérdida de tiempo. Este será un acuerdo comercial muy importante para nuestro país”, añadió.

En tanto, la ministra Mary Ng destacó el liderazgo de empresas canadienses, principales inversionistas en el sector de recursos naturales de Ecuador, y resaltó el interés de Canadá en explorar nuevas oportunidades relacionadas con proyectos de infraestructura, informó la cartera de Estado.

Según cifras oficiales, en los últimos cinco años las exportaciones ecuatorianas a Canadá crecieron en 22 % anual, al pasar de US$ 85,2 millones en 2017 a US$ 189,8 millones en 2021, ubicándose en el top 20 de destinos de exportación no petrolera del Ecuador.

En tanto que en el rubro de las inversiones, en el periodo de 2017 a 2021, el país norteamericano ha sido el principal inversionista extranjero en nuestro país, con una inversión extranjera directa (IED) de US$ 739,4 millones.