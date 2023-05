Empresas y comercio quedan en medio de disputa diplomática Perú-México

Perú ha expandido sus exportaciones hacia México en los últimos años, beneficiado en parte por la Alianza del Pacífico (AP), un acuerdo sobre el cual ambos países mantienen una controversia relacionada con la presidencia del bloque, desatada por la negativa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de entregarla al país sudamericano, como corresponde por el orden acordado entre los países miembros.

Este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró además que no le entregará la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, porque la presidenta de esa nación, Dina Boluarte, es “espuria”.

"No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia; mientras no haya normalidad, democracia en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, dijo López Obrador, sin precisar el alcance de lo que sus palabras implican.

En 2022, en el comercio bilateral de estas dos naciones, las exportaciones de México fueron de US$ 2.007 millones y las de Perú totalizaron US$ 783 millones.

Considerando esos mismos flujos, las exportaciones mexicanas aumentaron 19,9% en la última década y 13,1% desde 2017, el primer año completo desde que entró en vigor la Alianza del Pacífico. A la inversa, las exportaciones peruanas aumentaron 87,8% desde 2012 y 87,3% desde 2017.

Conformada además por Colombia y Chile, la Alianza del Pacífico se estableció en abril de 2011, mediante el Acuerdo Marco, que entró en vigor en julio de 2015, y su protocolo comercial, que entró en vigor el 1 de mayo de 2016.

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y comercial, basado en cuatro pilares: libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación.

Al mismo tiempo, desde el 17 de julio de 2015 está vigente el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre México y Perú, que creó un Consejo a nivel de cancilleres que tiene el objetivo de facilitar la concertación política y económica.

El pasado 7 de diciembre, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, decidió disolver el Congreso de Perú y declaró un Estado de excepción, tras lo cual el Congreso peruano ordenó la detención de Castillo cuando se dirigía a la Embajada de México para solicitar refugio. Finalmente la familia de Castillo fue aceptada en la embajada mexicana a fines de diciembre del año pasado tres semanas después de la detención del mandatario, legando al país de AMLO el 21 de ese mes.

El jueves 25 de mayo, López Obrador fue declarado persona non grata por el Congreso peruano.

En medio de la disputa diplomática entre los gobiernos de Perú y México quedan empresas mexicanas que tienen presencia en el país sudamericano, como Grupo México, América Móvil, Ica, Arca Continental, Grupo Salinas, Bimbo, Mabe, Femsa y Cinépolis.

Entre estas, destacan las inversiones de Grupo México, del empresario Germán Larrea.

En el Perú, Grupo México tiene inversiones que cifra en US$ 7.455 millones, correspondientes a tres proyectos de explotación de cobre. El más importante es el de Michiquillay (US$ 3.130 millones), en fase de exploración y que está programado para iniciar operaciones en el 2029.

Le siguen el de Los Chancas (US$ 2.811 millones), que tiene en trámite todavía permisos ambientales y arrancará en el 2027; y Tía María (US$ 1.514 millones), que iniciará operaciones en el 2025.