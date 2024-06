Exportaciones peruanas a Indonesia se incrementaron en casi un 90% durante primer trimestre de 2024

Al cierre del primer trimestre, las exportaciones peruanas a Indonesia alcanzaron un valor de US$ 14,3 millones, con un crecimiento del 89,4% respecto al mismo periodo de 2023, según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), recopilados por ComexPerú.

Este dinamismo fue impulsado por el sector agropecuario, que representó el 63,2% de lo exportado al país asiático, con un total de US$ 9 millones, con un incremento del 59,2%.

De acuerdo con la información disponible, entre enero y marzo, el cacao en grano lideró el ranking de los principales productos exportados a Indonesia, al concentrar el 70% de los envíos, con US$ 8,5 millones, cifra que evidenció un alza interanual del 61,3%.

Continuaron en la lista los envíos de fosfatos de calcio naturales (US$ 4.3 millones), mucílagos de semilla de tara (US$ 393.654), zinc en bruto sin alear (US$ 256.196) y lacas colorantes (US$ 249.606). Las uvas fueron un producto agrícola que no se exportó en este periodo, pero sí en años anteriores. En los últimos tres años (2021-2023), los envíos de uvas registraron, en promedio, un valor exportado anual de US$ 7 millones.

OPORTUNIDADES EN INDONESIA

En la actualidad, Indonesia forma parte del G20, grupo de las economías más importantes del mundo, las cuales representan el 85% del PIB mundial. Además, registra un crecimiento económico sostenido: entre 2012 y 2022, su PIB creció a una tasa promedio anual del 4,5%, según el Banco Mundial. En el primer trimestre de 2024, creció un 5,11% interanual.

Solo en 2023, el país asiático compró frutas frescas y congeladas del mundo por un valor de US$ 1.445 millones, según cifras del Centro de Comercio Internacional.

Entre los productos que destacaron –y que forman parte de la oferta exportable agrícola de Perú– figuraron las uvas frescas, por US$ 400 millones (+21,1% frente a 2022); cítricos como mandarinas (US$ 185 millones, +1,1%) y naranjas (US$ 32,1 millones, +6,6%); y las fresas (US$ 5,4 millones, +46,4%).

Según Comex Perú, dichas cifras revelan las oportunidades que ofrecería el mercado indonesio para los productos peruanos, por lo que es importante impulsar una mayor apertura comercial.

En ese marco, detalló que entre el 27 y el 30 de mayo se celebró la primera ronda de negociación para el Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Perú e Indonesia, que contempló –entre otros– los capítulos de acceso a mercados, asuntos legales e institucionales, cooperación, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio y procedimientos aduaneros.

“A la fecha, el arancel promedio para la importación de fruta fresca y congelada en Indonesia es del 6,3%, aplicable a los países con los que no tiene un acuerdo comercial. Al concretarse un tratado comercial con Perú, nuestros productos ingresarían con preferencias arancelarias a dicho país (…) La labor del sector público es crucial para continuar impulsando la apertura comercial para los productos de nuestra oferta exportable, lo que nos otorgará ventajas competitivas frente a otros proveedores mundiales”, anotó ComexPerú.