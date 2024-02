Firma de diez acuerdos comerciales le traería ganancias millonarias a la UE en exportaciones agrarias

El estudio de la Comisión Europea (CE) señala que el valor de las exportaciones agrícolas europeas puede aumentar entre US$ 3.351 y 4.756 millones para 2032 tras evaluar el impacto potencial de diez acuerdos de libre comercio recientemente concluidos pero aún no en vigor o en fase de negociación, entre ellos el del Mercosur.

La Comisión aseguró que el desarrollo de nuevos mercados a través de relaciones comerciales preferenciales contribuirá a consolidar la posición de la UE como principal exportador mundial de productos agroalimentarios. En 2022, la UE anotó un superávit agrocomercial de los US$ 62.697 millones.

Si se aplican los acuerdos comerciales mencionados, se espera que se desarrollen oportunidades comerciales para los productos agroalimentarios de la UE, como los productos lácteos (por valor de US$ 843 millones), el vino y otras bebidas (US$ 706 millones) y los productos agroalimentarios transformados (US$ 1.405 millones).

En lo que se refiere a las importaciones en la UE, el estudio prevé que su valor se sitúe entre US$ 3.351 y 4.432 millones por encima en 2032, de lo que habría sido sin estos acuerdos. Tal situación puede dar lugar a un aumento equilibrado tanto de las exportaciones como de las importaciones, con un ligero aumento de la balanza comercial global de la UE, subrayó la CE.

El estudio reconoce que se espera que algunos sectores sensibles, en particular la carne de vacuno, la carne de ovino, las aves de corral, el arroz y el azúcar, se enfrenten a una mayor competencia por parte de los diez socios mencionados en el estudio. Para la Comisión, esta conclusión valida el enfoque actual de la UE de proteger sistemáticamente los sectores sensibles con contingentes arancelarios cuidadosamente calibrados.

Esa "herramienta esencial” de los acuerdos comerciales puede ayudar a mitigar las posibles perturbaciones del mercado, proporcionando así protección a los agricultores y productores agroalimentarios de la UE, añade el estudio.

LA CLAVE ES "DIVERSIFICAR" TANTO EXPORTACIONES COMO IMPORTACIONES

El informe ha examinado además, por primera vez, el impacto en la agricultura de la UE de los acuerdos comerciales celebrados recientemente por el Reino Unido con Australia, Nueva Zelanda y los países miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El resultado muestra que estos socios comerciales adquirirán algunas cuotas de los productores de la UE en el mercado del Reino Unido, aunque el impacto resultante sería limitado y se espera que la UE siga estando entre los principales proveedores del Reino Unido.

No obstante, sí que vaticinan algunos impactos en sectores como la carne de vacuno, el vino y otras bebidas (y el tabaco), los alimentos transformados, los productos lácteos y la carne de ovino. La Comisión insistió en cualquier caso en que el impacto positivo global de los diez acuerdos comerciales que podrían entrar en vigor compensaría las pérdidas de mercado derivadas de la agenda comercial del Reino Unido.

En ese sentido, enfatizó la importancia de diversificar tanto los mercados de exportación como las fuentes de importación.