Mercado de M&A latinoamericano cae 24% entre enero y julio de 2024

El mercado transaccional de América Latina ha registrado hasta julio un total de 1.497 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$ 39.226 millones, según el más reciente informe de TTR Data y Datasite.



Estas cifras implican un descenso del 24% en el número de transacciones y del 18% en su importe, con respecto a julio de 2023.



En cuanto a julio, se ha registrado en el mes un total de 176 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$ 2.806 millones.

ÁMBITO CROSS-BORDER

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta julio de 2023, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y España, con 11 y 10 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con US$ 153 millones.



Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 52 transacciones. Por importe, destaca también Estados Unidos, con US$ 786 millones.

PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITIONS

Hasta julio de 2023, se han contabilizado un total de 22 transacciones de Private Equity por US$ 220 millones, lo que representa un descenso del 19% en el número de transacciones, así como un descenso del 86% en el capital movilizado con respecto a julio del año anterior.



Por su parte, se han registrado hasta el mes de julio un total de 61 deals de Venture Capital por US$ 510 millones, lo que implica un descenso interanual del 42% en el número de transacciones y del 73% en su valor.



En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de julio, se han registrado 35 transacciones, lo cual representa un aumento del 9% en el número de deals y del 131% en su valor, con respecto a julio de 2022.

TRANSACCIÓN DESTACADA

Para julio de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Citigroup, que ha completado, a través de Grupo Financiero Banamex y Citi GSCP, la adquisición de Deutsche Bank México a Deutsche Mexico Holdings y Süddeutsche Vermögensverwaltung, filiales de Deutsche Bank.

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Ritch Mueller; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; y White & Case US.

RANKING DE ASESORES FINANCIEROS Y JURÍDICOS

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2023 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe.

El ranking TTR de asesores financieros, por importe y por número de transacciones, lo lidera Banco Santander, con US$ 190 millones y 3 transacciones asesoradas.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones y por capital movilizado, lidera en el transcurso de 2023 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 22 deals y con US$ 6.290 millones.