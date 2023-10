México destronaría a China como el principal socio exportador de EE.UU. en 2023

México lideró las exportaciones de mercancías a Estados Unidos de enero a agosto de 2023 y, de mantenerse la tendencia actual, cerraría el año en la primera posición dando fin a una supremacía de China en este indicador durante los últimos 16 años, de acuerdo con información de la Oficina del Censo.

Por lo pronto, México tiene un margen de maniobra relativamente amplio: en los primeros ocho meses del año actual sus ventas al mercado estadounidense fueron de US$ 316.709 millones, mientras que las de China totalizaron US$ 275.790 millones.

En ese mismo lapso, las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense crecieron a una tasa interanual de 4,9% y las de China cayeron 25,1%.

Con estos resultados, México logró su más alta cuota de mercado histórica (15,5%), superando a Canadá (13,7%) y China (13,5%).

En 2007, China logró ser el primer proveedor externo de productos a Estados Unidos, desplazando de esa posición a Canadá, y alcanzó su mayor participación de mercado en 2017, con una cobertura de 21,9%.

Justo este último año fue antes de que comenzara la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ambas potencias han impuesto costos adicionales a su comercio bilateral y han provocado una desviación del comercio, con algunos ganadores y perdedores.

De acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los aranceles impuestos por Estados Unidos afectaron alrededor de 18% de sus importaciones, equivalente a 2,6% de su PIB, mientras que las represalias de China afectaron a 11% de sus importaciones, equivalente a 3,6% de su PIB.

La participación de China en el total de importaciones de mercancías en 2007 a Estados Unidos era de 16,9%; la de Canadá, 15,7%, y la de México, 10,6%.

También de enero a agosto del año en curso, México fue el primer socio comercial de su vecino del norte (considerando exportaciones e importaciones bilaterales), con una cuota de 15,8%, dejando atrás a Canadá (15,3%) y China (10,9%).

Las importaciones de productos a Estados Unidos desde todo el mundo se cifraron en US$ 2 billones 42.578 millones en ese mismo periodo, una reducción de 6,1% interanual.

A la inversa, las exportaciones estadounidenses fueron de US$ 1 billón 336.430 millones, lo que supone una caída de 2,5% anual.

Los embarques a Canadá se redujeron 0,4%, a US$ 237.549 millones; los dirigidos a México bajaron 0,9%, a US$ 215.975 millones, y los enviados a China disminuyeron 3,1%, a US$ 94.014 millones.

A nivel global, algunos países aumentaron el volumen de sus ventas externas en el primer semestre de 2023 a tasas anuales, incluidos Estados Unidos (+5,0%), Canadá (+7,4%), Brasil (+9,0%) y Noruega (+4,3%).

Coleman Nee, economista sénior de la Organización Mundial de Comercio (OMC), explicó que países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Noruega registraron un fuerte crecimiento de las exportaciones porque tienen una cosa en común. Son exportadores de energía y/o productos alimenticios. “La demanda externa de estos bienes aumentó después de que se cortaran los suministros de Rusia y Ucrania durante el conflicto”, dijo.