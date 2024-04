México lideró las exportaciones a EE.UU. en febrero

México se afianzó en febrero como líder en las exportaciones de productos a Estados Unidos, al crecer a una tasa interanual de 12,8%, a US$ 40.245 millones, informó hoy jueves la Oficina del Censo.

Comparativamente con respecto a los otros dos mayores proveedores, las exportaciones desde Canadá a su vecino del sur aumentaron 3,6%, a US$ 33.395 millones, y las ventas de China al mercado estadounidense subieron 4,1%, a US$ 31.895 millones.

En perspectiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que si bien se espera un menor dinamismo del sector externo con respecto a 2023, los sectores productivos con mayor integración comercial con Estados Unidos podrían verse beneficiados por el impulso que han tenido la inversión extranjera y la manufactura, donde se ha visto una mayor construcción de plantas manufactureras dentro y fuera de este país.

De esta manera, entre 2024 y 2025, las nuevas plantas comenzarán a operar a su máxima capacidad, lo cual implicará la creación de nuevas cadenas de valor que involucrarán a empresas mexicanas.

El desempeño de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense fue más del doble superior a la media, ya que las importaciones estadounidenses crecieron 5,2% en febrero, a US$ 242.629 millones.

En ese mismo mes, México se mantuvo como primer socio comercial de Estados Unidos en cuanto al intercambio de bienes (importaciones más exportaciones), con una participación de 16%, seguido de Canadá (14,7%) y China (11,1%).

A diferencia de lo ocurrido durante la crisis financiera mundial, el comercio tanto de bienes como de servicios se desplomó en 2020 debido a las restricciones a la movilidad motivadas por las precauciones de salud pública que provocaron interrupciones en la cadena de suministro y paralizaron repentinamente los viajes en todo el mundo.

Tras la pandemia, la Casa Blanca refiere que los flujos comerciales de bienes se recuperaron rápidamente, especialmente en el caso de las importaciones estadounidenses, que pronto superaron la tendencia prevista antes de la pandemia y volvieron a ella a finales de 2023.

Las exportaciones de bienes estadounidenses se recuperaron más lentamente, pero se acercan a la tendencia prevista.

Para la Casa Blanca, estas trayectorias de recuperación ofrecen motivos para un cauto optimismo de que, en 2024, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes se mantendrán en línea con sus tendencias anteriores a la pandemia.

Del total de importaciones de mercancías a Estados Unidos en febrero pasado, México alcanzó una participación de 15,8%, mientras que la cobertura de China fue de 13,6% y la de Canadá de 13,4%.

En cuanto a las exportaciones estadounidenses, éstas se cifraron en US$ 167.420 millones, un avance de 5,4% con respecto a febrero del año pasado.

De ese total, las dirigidas a México crecieron 7,4%, a US$ 26.782 millones; las embarcadas a Canadá escalaron 5,6%, a US$ 28.494 millones, y las enviadas a China se incrementaron 3,4%, a US$ 12.011 millones.

Consecuentemente, Estados Unidos registró déficits en la balanza de su comercio de productos con sus tres mayores socios en febrero: China (-US$ 25.160 millones), México (-US$ 20.774 millones) y Canadá (-US$ 12.396 millones).