México vs Ecuador: una larga tradición de acuerdos comerciales frustrados por tensiones políticas

Este viernes 5, cuando las fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la embajada de México en Quito, con miras a capturar al ex vicepresidente Jorge Glas por acusaciones de corrupción, se generó un cataclismo diplomático. La violación a la soberanía de México por parte del gobierno de Daniel Noboa levantó críticas de gobiernos vecinos y organismos internacionales ante un hecho sin precedentes en la diplomacia de América Latina. Aunque más allá de los discursos de cancillerías y voceros, la ruptura de relaciones comerciales entre Ecuador y México es un hecho nada desdeñable.

Para empezar, desde julio de 2018, Ecuador impulsó negociaciones para incorporarse a la Alianza del Pacífico como miembro pleno. Durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso se dio especial interés al proyecto. De hecho, a fines de 2021, Quito había planificado su ingreso al bloque regional y la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México para el año siguiente.

Sin embargo, el diálogo se estancó ante los desacuerdos políticos entre el entonces presidente de Ecuador, Guillermo Lasso y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La gota que colmó el vaso se produjo en diciembre de 2022: AMLO reveló que estaba dispuesto a firmar un TLC con Ecuador, pero sin incluir al camarón y el banano como productos de exportación. No obstante, dicho revés no se compara a la intervención de la sede diplomática y la consiguiente ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En líneas generales, el intercambio comercial entre los socios enemistados es modesto. Por ejemplo, en 2023, la participación de Ecuador en las exportaciones de México fue de apenas 0,1%. Asimismo, el aporte de Ecuador en las importaciones de México ascendió a un exiguo 0,038%. Si consultamos cifras oficiales, Banxico señala que las exportaciones de México a Ecuador alcanzaron los US$ 595 millones. Mientras que las importaciones desde Ecuador fueron de US$ 228 millones, lo que resulta en una balanza comercial favorable a México, con un superávit de US$ 368 millones.

En cuanto a los productos intercambiados entre estos países hispanohablantes, se destacan medicamentos para usos terapéuticos, extractos de malta, así como ventas de automóviles y vehículos de carga (México). Con respecto a Ecuador, éste exporta principalmente cacao y conservas de pescado al país azteca.

Actualmente, el estado del comercio bilateral es reservado: inicialmente, Quito anunció que las relaciones comerciales con Ciudad de México se mantenían sin problemas. No obstante, el jueves 11, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que las habían suspendido. Ante la magnitud de sus palabras, la canciller aclaró que se refería a las negociaciones del TLC con Ecuador. Acto seguido, anunció una eventual demanda a las Naciones Unidas para que el Estado sudamericano sea expulsado como miembro.

Este lunes 15, mientras las relaciones diplomáticas continúan rotas, la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador (CIP) publicó un informe que refleja la decadencia reciente en la inversión directa de México en Ecuador. Si en 2022, la suma ascendía a US$ 37,3 millones, para el año siguiente, se registró un notable descenso de 82% que llevó a la inversión mexicana a alcanzar US$ 6,8 millones. La crisis no haría más que agravar el ya endeble vínculo de ambos países.

Sobre este caso, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) confirmó que si bien Ecuador y México mantienen el comercio bilateral, al punto que el primero exporta cerca de US$ 4 millones en productos no petroleros al mercado de este último.

Asimismo, los lazos comerciales son más provechosos para las empresas mexicanas, porque se importa más de lo que se exporta. Como muestra, en 2023, el comercio no petrolero entre México y Ecuador dejó un saldo desfavorable de US$ 499 millones. En última instancia, a pesar que nunca han sido los socios más cercanos, la jugada arriesgada de Daniel Noboa ha liquidado la posibilidad de que su país avance hacia la integración regional con iniciativas como la Alianza del Pacífico. Resulta irónico, tomando en cuenta que Ecuador ha obtenido logros importantes en oportunidades comerciales al negociar con socios más lejanos como China y Corea del Sur.