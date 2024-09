Panamá no contempla TLC con China

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó esta jornada que no ha habido una petición formal para reiniciar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, por lo que no hay nada en concreto.

Esta declaración se produce tras comentarios del director general del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei, durante una conferencia de prensa.

El Presidente recalcó que tiene conocimiento que el funcionario estuvo en Panamá, y sabe que lo dijo en una conferencia de prensa, argumentando que no tiene ningún problema en valorar las propuestas que se den, pero como todo tiene que venir con orden.

Mencionó que le ha pedido al Ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, que se revise en qué quedó de ese intento de un acuerdo de TLC con China, por lo que esas son palabras mayores también.

“Eso sí, hay que tener mucho cuidado, no por nada sino por las dimensiones de mercados que son, y no tengo que explicarlo”, dijo Mulino. Agregó que lo del funcionario chino es una expresión de deseo que tienen de avanzar, pero todavía no hay nada concreto.

Wei, que estuvo de visita en Panamá, indicó que es necesario que las negociaciones del TLC entre Panamá y China se retomen lo más pronto posible, y recordó que ambos países ya habían iniciado negociaciones el 9 de julio de 2018, llegando a tener hasta cinco rondas de diálogo al respecto.