Perú lidera la proyección de despidos para la segunda mitad del año

Según el estudio Salarios y Contrataciones de Bumeran, portal líder de empleo en Latinoamérica, que analiza la percepción de expertos en Recursos Humanos sobre el mercado laboral en el primer semestre y sus proyecciones para el resto del año, el 41% de los especialistas en Recursos Humanos en Perú prevé reducir la plantilla durante lo que queda de 2024. Por otro lado, el 44% anticipa mantenerla sin cambios, mientras que el 15% planifica aumentarla.

A nivel regional, Perú lidera la proyección de despidos, siendo el país donde el mayor número de expertos en Recursos Humanos prevé reducir la plantilla de sus organizaciones en la segunda mitad del año. Le sigue Ecuador con una reducción proyectada del 37%, Argentina con el 30%, Chile con el 29% y Panamá con el 25%.

¿Cuánto planifican aumentar la plantilla? El 71% de los profesionales de Recursos Humanos planifica incorporar entre un 20% y menos de un 10% de talentos a la plantilla de su organización. En cuanto a la reducción de plantilla, el 27% anticipa una reducción de menos del 10%, el 24% planea una reducción del 20% y el 14% prevé una disminución del 10%.

Salarios y Contrataciones es un estudio de Bumeran en el que participaron 4187 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. La investigación explora la percepción de los talentos y los especialistas en Recursos Humanos respecto a las medidas gubernamentales aplicadas al mercado laboral, la evolución de los salarios y contrataciones en el primer semestre y su proyección para el resto del 2024.

En más del 70% de organizaciones peruanas hubo despidos en lo que va del año

En lo que va de 2024, el 74% de los especialistas en Recursos Humanos reporta haber realizado despidos. A nivel regional, este porcentaje es uno de los más altos, junto con el registrado en Chile con un 77%. Le sigue Ecuador con un 69%, Panamá con un 67% y Argentina con un 65%.

¿Qué porcentaje de talentos fueron despedidos? El 50% de los expertos despidió entre el 10% y el 30%, mientras que el 34% de los expertos indicó haber despedido a menos del 10%. En cuanto a las razones que motivaron los despidos, el 41% mencionó la reducción de costos; otro 41% aludió al desempeño insuficiente del personal; y el 31% señaló el impacto de la actividad económica.

Más de la mitad de las organizaciones evalúan como “regular” el impacto de las medidas del gobierno en el mundo laboral

El 55% de los especialistas en Recursos Humanos consideran que las políticas gubernamentales en el ámbito laboral son regulares. Además, el 49% de estos expertos prevé una evolución regular del mercado laboral para el segundo semestre del año.

En cuanto a las nuevas políticas laborales del gobierno, el 45% de los expertos las califica como regulares, el 40% las considera malas o muy malas, y el 15% las evalúa como buenas. Ninguno de los profesionales las catalogó como “excelentes”.



En lo que respecta al impacto que tuvieron estas políticas, el 55% de los especialistas considera que ha sido regular hasta el momento; el 35% lo evalúa como negativo; y solo el 10% lo ve de manera positiva.



¿Cuál es la proyección de los expertos para el segundo semestre del año? El 49% cree que habrá una evolución regular del mercado; el 31% prevé un escenario positivo; y el 29%, negativo.



“La percepción de los especialistas en Recursos Humanos sigue una tendencia clara: consideran las políticas del gobierno y su impacto en el mercado laboral como regulares. Para el resto del año, no anticipan cambios y mantienen la misma percepción. Por otro lado, los trabajadores tienen una visión mayoritariamente desfavorable de estas mismas medidas”, explica Miguel Bechara, Director Comercial en Bumeran Perú.

Solo el 16% de los expertos en RR. HH. planea un aumento de salarios para lo que resta del año

¿Qué pasará con los salarios en Perú? Solo el 16% de los especialistas en Recursos Humanos tiene previsto aumentar los salarios en lo que resta de 2024, frente a un 84% que no prevé un aumento salarial en su organización. Este porcentaje de aumento es el más bajo de la región. Le sigue Chile, con un 19%; Panamá, con un 24%; y Ecuador, con un 45%. Argentina destaca por ser el país con la mayor intención de aumento salarial en los últimos seis meses del año, con un 67%.



En cuanto al tipo de incremento que planifican implementar, el 50% considera tanto un aumento real como una actualización por inflación; el 33% menciona un aumento real; y el 17% indica que será una actualización por inflación.

¿Cuánto tienen previsto aumentar los salarios? El 33% menciona un incremento del 10%, el 25% proyecta un aumento de menos del 10%, y otro 25% planea un aumento del 20%.



Más del 50% de los talentos peruanos valora negativamente las políticas laborales del gobierno

A diferencia de los especialistas en Recursos Humanos, la mayoría de las personas trabajadoras, el 51%, valora negativamente las políticas del gobierno relacionadas al mundo laboral; el 41% las considera regulares; y el 8% las evalúa positivamente.



Sobre el impacto que tuvieron las políticas del gobierno en el mundo laboral, el 52% de los talentos considera que hasta el momento ha sido negativo; mientras que el 41% lo califica como regular; y el 6% como positivo.



Salarios y contrataciones: ¿cómo fue el primer semestre de los talentos?

El 73% de las personas trabajadoras afirma no haber experimentado un aumento salarial en lo que va del año, mientras que el 27% expresa lo contrario. A nivel regional, la tendencia se repite: en Panamá, el 79% de los talentos no experimentaron ningún aumento en su salario; en Chile, el 75%; y en Ecuador, el 83%. En Argentina, solo un 35% recibió un aumento.



Entre aquellos que recibieron un aumento de sueldo, el 71% menciona que fue un aumento real; el 18% indica que fue una actualización por inflación; y el 11% señala que fue por ambos motivos.

En cuanto a los ascensos, el 84% de los trabajadores afirma no haber tenido ninguno durante este año, una tendencia muy similar a la de la región. En Ecuador, Panamá y Argentina, el porcentaje es el mismo con un 93%; y en Chile, el 92% lo confirma.



Respecto a los despidos, el 76% de los talentos afirma que han ocurrido en sus organizaciones durante lo que va del año, mientras que el 24% no lo ha experimentado.



No cambiaron de trabajo, pero quieren hacerlo: el 87% de los talentos estuvo buscando un nuevo empleo

El 71% de las personas trabajadoras afirma no haber cambiado de empleo en lo que va del año, mientras que el 29% sí lo hizo. Sin embargo, el 87% de los talentos declaró haber buscado un nuevo trabajo.