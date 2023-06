"Plan Marshall" para combatir la crisis climática: ¿de qué se trata la propuesta de Gustavo Petro?

Un “Plan Marshall” para combatir la crisis climática propuso hoy en París el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario llegó a la ciudad la noche anterior para participar de la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, que se lleva a cabo este hoy y mañana viernes, y que ha reunido a más de 100 representantes, entre jefes de Estado y delegados de gobiernos, de países de todos los continentes.

El objetivo del encuentro es empezar a encontrar consensos sobre cómo cambiar el sistema financiero mundial para atender las necesidades del desarrollo, con particular atención a la lucha contra la crisis climática. Al encuentro, en consecuencia, también fueron convocados miembros de la comunidad multilateral, sector privado y sociedad civil para que formen parte de la discusión, de la que, no obstante, no se esperan resultados inmediatos.

Durante su intervención, durante un panel en el que se encontraban otros líderes como el presidente de Egipto y la presidenta de la Comisión Europea, el mandatario lanzó su propuesta, cuyo objetivo, al final, sería liberar presupuesto de los países para que puedan invertir en adaptación o mitigación de la crisis climática. ¿Cómo? Disminuyendo la deuda pública, no a través de condonaciones, sino, como ya lo ha dicho el presidente Petro en otros espacios, cambiándola por “acción climática”.

Según el mandatario se trataría de la emisión de derechos especiales de giro, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no fueran para cada país, para no afectar la inflación, sino al Fondo del Clima. Así, la operación tendría un “efecto progresivo”, en palabras del presidente, es decir, que los países más necesitados sean los más beneficiados.

“Sería un pago a los fondos prestatarios (como los fondos de pensiones), pago que aumentaría la liquidez mundial, pero que se aplicaría en inversión productiva por parte de los países, porque al reducir su servicio de la deuda, tendrían presupuesto para acción climática”, detalló el presidente durante su intervención.

Como una suerte de punto de partida para empezar a desenredar la madeja de reformar el sistema financiero internacional lanzó un propuesta concreta: que de la cumbre que hospeda París hasta este viernes salga un grupo de expertos. Su misión sería elaborar un informe sobre cómo reformar el sistema financiero global de manera que pueda atender a “gran escala” la necesidad de financiamiento contra la crisis climática y que dicha propuesta sea presentada en la COP28, por llevarse a cabo en Dubái el próximo mes de diciembre.

Durante su paso por París, el presidente Petro se ha reunido, además, con su homólogo de Kenia, Ewilliam Ruto, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn. En la tarde de este jueves se espera que el mandatario colombiano se reúna en privado con Emmanuel Macron.

LA CUMBRE EN PARÍS

Durante su mensaje de bienvenida, el anfitrión, el presidente Emmanuel Macron, reconoció que el sistema financiero global de hoy fue resultado de un consenso pasado, en referencia al final de la Segunda Guerra Mundial, y que hoy las necesidades son otras, especialmente por la desigualdad entre los países en términos de desarrollo, agravada por los efectos de la pandemia de COVID y la guerra en Ucrania.

Una de las figuras más notables durante el encuentro, sin duda, ha sido la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien desde hace por lo menos tres años ha insistido en la necesidad de reformar el sistema financiero mundial para corregir desigualdades (como que, por ejemplo, los países del Caribe emitan muy pocos gases de efecto invernadero, pero sean de los principales afectados por las catástrofes).

La primera ministra, de hecho, durante su discurso, admitió que tuvo que decidir entre quedarse en París y regresar a Barbados, que, junto con el Caribe, está monitoreando los efectos de la tormenta Bret. “Decidí quedarme porque es importante que nos movamos a la acción”, dijo. Reconoció avances como que hoy se esté hablando de ideas como incluir cláusulas de suspensión de la deuda en caso de desastres, algo que luego no solo sería apoyado por la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, sino escuchado por el propio Banco Mundial.

El recién posesionado presidente de la institución financiera, Ajay Banga, anunció en el encuentro que ampliaría sus “herramientas” de ayuda internacional, por ejemplo, ofreciendo “una pausa en el pago de la deuda (...) cuando hay una crisis”.