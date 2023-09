Promueven la llegada de los dos bancos más grandes de China a Bolivia para impulsar impulsar el uso del yuan

El Banco Central de Bolivia (BCB) promueve la llegada al país a Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China, los dos bancos más grandes del gigante asiático, con el fin de impulsar el uso del yuan renminbi en las transacciones comerciales bolivianas entre ambas naciones.

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, destacó que en los últimos años el comercio entre Bolivia y China tuvo un crecimiento que se ve reflejado en el Producto Interno Bruto (PIB) y en el flujo comercial total con la nación asiática, que a la fecha es el tercer socio comercial del país.

“En el contexto internacional, el yuan renmimbi ha ido cobrando mayor protagonismo en el ámbito internacional; actualmente se constituye en la quinta moneda más activa en pagos globales complementada con una mayor participación en las reservas financieras mundiales”, explicó Rojas.

Este viernes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los ejecutivos de ambos bancos informaron a los representantes del sistema financiero boliviano acerca de los productos y servicios que ofrecen, promoviendo el uso del yuan renminbi en las transacciones comerciales y financieras internacionales entre ambos países.

El presidente del ente emisor indicó que, hasta febrero de este año, las trasferencias bolivianas realizadas al exterior en yuanes renminbi solamente ascendían a tres millones mensuales (US$ 410.676), pero a partir de marzo fue incrementando hasta llegar a los 13 millones (US$ 1.779.596).

Rojas afirmó que estos aspectos muestran un gran potencial para la negociación en yuanes como alternativa al dólar estadounidense tomando en cuenta también que la región se ve afectada por las restricciones impuestas por el sistema financiero de los países desarrollados que limitan las opciones de financiamientos a las economías como la nuestra.

“Es importante reducir esta dependencia del dólar estadounidense, de diversificar nuestras relaciones económicas y fortalecer el uso de instrumentos significativos en el caso del yuan renminbi”, añadió.

OPORTUNIDAD

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sostuvo que la llegada de estos bancos chinos es una oportunidad para el sistema financiero del país, toda vez que permitirá una interrelación a través de un intercambio comercial entre Bolivia y China.

“Nosotros consideramos que es importante que Bolivia y el sistema financiero empiece a mirar como una alternativa importante dado el avance que tiene en el mundo estos bancos”, sostuvo.

Montenegro indicó el 25 de julio que el Gobierno gestiona la instalación de un banco de China en el país para que el comercio exterior con el gigante asiático tenga un mayor flujo y bajo operaciones con el yuan.