Turismo argentino en Uruguay desciende 13,6%

En enero se registró un descenso de turistas argentinos en Uruguay, pese a superar las 200 mil personas. En sentido opuesto, los uruguayos mantuvieron las salidas constantes hacia el país vecino en el primer mes del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) relevó datos de turismo emisivo y receptivo de Argentina. Uruguay fue el segundo país elegido en el primer mes del año.

El organismo presentó datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que relevó la salida de argentinos vía aérea (básicamente Ezeiza y Aeroparque), fluvial y marítima (puerto de Buenos Aires y resto de vías fluviales) y vía terrestre.

El primer destino elegido de turismo emisivo fue Brasil con 344 mil viajes. Luego se ubicó Uruguay con 226 mil. Eso mostró una baja de 13,6% respecto a enero del año pasado.

La cantidad total de argentinos que salieron en enero fue de 1,1 millones. Las salidas por vía aérea aumentaron 8,7%, mientras que la fluvial descendió 11,4% y el cruce terrestre por pasos de frontera descendió 21,5%.

La estadía promedio en el exterior fue de 15,7 días. En el caso de Uruguay, los argentinos prefirieron una estadía de 9,2 días. La salida más larga al exterior fue hacia Europa con un promedio de 25 días.

Durante el año pasado llegaron 1,6 millones de viajeros desde Argentina, con una estadía promedio de 5,9 días y un gasto diario de US$ 82,3 por persona, según datos del Ministerio de Turismo.

Éxodo continuo

Como ocurrió a lo largo de todo el año pasado, los uruguayos eligieron Argentina para salidas masivas en enero. Según el Indec, en el mes se verificó la llegada de 119.500 uruguayos con un aumento interanual de 29,9%.

Los viajes constantes de 2023 se produjeron por la brecha de precios de productos de consumo (más convenientes en Argentina que en Uruguay) que en el promedio anual fue de 152%, aunque tuvo un pico de 180%.

Tras la devaluación que aplicó el gobierno de de Javier Milei en diciembre la diferencia comenzó a atenuarse. La distancia entre el dólar oficial y el blue, que superó el 100% el año pasado comenzó a achicarse. Este miércoles, el oficial cotizó a US$ 864,50 y el informal operó a US$ 990, con una variación de 13%.

El Indicador de Precios Fronterizos, que elabora el Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) de Salto, marcó que en enero la brecha de precios se redujo a 97,4% en comparación con Concordia.

La reducción de precios también se pudo verificar en un relevamiento efectuado días atrás. Un paquete de harina se podía comprar en Argentina a US$ 28 y en Uruguay a US$ 62.

Sin embargo, algunos productos estaban más baratos en comercios locales. Una marca de fideos importados costaba US$ 211 en Argentina, mientras que en supermercados de Montevideo vale aproximadamente US$ 129. La yerba tenía una diferencia de alrededor de US$ 100 (US$ 209 contra US$ 114).