Van y vienen: las nuevas designaciones del mundo ejecutivo

BMW GROUP LATINOAMÉRICA

Reiner Braun, Presidente y Director General de BMW Group Latinoamérica, anunció que a partir del 1 de octubre de 2023, Jeremy Stoyle es nombrado Director de Finanzas de Spotlight Automotive Ltd., una empresa conjunta entre BMW Group y Great Wall Motor Co. Ltd con sede en China.

Jeremy Stoyle cuenta con más de 30 años de experiencia dentro de BMW Group y durante ese tiempo ha liderado con gran éxito varias unidades de negocios; en las que ha integrado actividades operativas, de ingeniería y financieras. Se unió al equipo de BMW Group Latinoamérica en 2020 y estableció nuevas estructuras de colaboración regional dentro de su área de Finanzas.

Debido a este cambio organizacional, Michael Rainer es designado como Director de Finanzas de BMW Group Latinoamérica a partir del 1 de octubre de 2023.

Michael Rainer cuenta con una impresionante trayectoria profesional en BMW Group. Ha ocupado cargos directivos en diferentes países como Italia, Alemania, Malasia y Tailandia. Tiene una amplia experiencia global liderando equipos de gestión financiera, planificación y control dentro de las Oficinas Centrales de BMW Group y las Compañías Nacionales de Ventas.

Michael tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela de Negocios de Sheffield del Reino Unido y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda, Alemania. Además, posee una Maestría en Física de la Universidad de Innsbruck, Austria.

NISSAN

La compañía japonesa nombró a Gerardo Fernández Aguilar como Vicepresidente de Marketing y Ventas para Nissan América del Sur y Nissan Mexicana.

Fernández Aguilar es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Valle de México (UVM) y posee un posgrado en Administración de Empresas y Management otorgado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

El ejecutivo cuenta con 23 años de experiencia en el mercado automotriz y ya formaba parte de Nissan, desempeñándose como Director Senior de Marketing de Nissan Mexicana y tiene sólidos conocimientos en marketing, ventas directas y flotas. Fernández Aguilar reportará a Guy Rodríguez, Presidente Nissan Mexicana, Nissan Importers Business Unit y Nissan América del Sur.

El nombramiento de Gerardo Fernández Aguilar es efectivo a partir del 1 de agosto de 2023.

ASIMET

El Directorio de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET) de Chile, informó que el empresario Fernando García Luraschi asumió el cargo como nuevo presidente del gremio, en reemplazo de Armando Valencia Riquelme, quien presentó su renuncia por motivos personales.

García Luraschi es socio y gerente de Metal Luras, empresa familiar con 45 años de experiencia en el mercado de las estructuras de acero. También es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, MBA de la misma casa de estudios y magíster en Ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, posee diplomados en Inteligencia Artificial (Universidad Adolfo Ibáñez) y en IFRS (Universidad de Chile).

Durante su desarrollo profesional por 22 años, Fernando García se ha desempeñado laboralmente en distintas industrias, como la automotriz, hotelería, retail, energía y empresas productivas. Además, ha ejercido como docente en las Universidades Diego Portales, Finis Terrae, Las Américas, Inacap, Andrés Bello y Autónoma de Chile, manteniendo actualmente esa condición en estas dos últimas instituciones.

BANCO PICHINCHA

Diego Barco fue nombrado gerente principal de Banca Empresa Hunter del Banco Pichincha de Perú. Barco, ejecutivo con más de 14 años de experiencia en el sector bancario, se ha desempeñado en posiciones de dirección, liderando áreas financieras y comerciales, en empresas del sector financiero y energético.

Entre sus últimos puestos laborales, destacan la dirección de negocios en Atria y director de Banca Comercial Provincias en Scotiabank. Diego Barco es administrador de empresas por la Universidad de Lima y cuenta con un programa para ejecutivos de Alta Dirección realizado en la escuela de dirección de la Universidad de Piura.

CBC PERÚ

The Central America Bottling Corporation (CBC) anunció a Rafael Vega Flores como el nuevo Director General de CBC Perú, empresa multiportafolio con ocho años de presencia en el país.

Vega Flores es administrador de empresas de la Universidad de Piura (UDEP), con más de 15 años de experiencia en análisis y planificación de estrategias comerciales en empresas multinacionales. Actualmente cursa un MBA en el Programa de Alta Dirección – PAD de UDEP.

Antes de asumir la Dirección General de CBC Perú, Rafael Vega se venía desempeñando como Director Comercial de dicha compañía.

STRYKER

La empresa de tecnología médica anunció al ejecutivo portugués Pedro Ramazzotti como nuevo Vicepresidente y Gerente General para América Latina. Con más de 20 años de carrera en empresas líderes en salud, el profesional tiene una sólida experiencia en gestión de negocios internacionales, M&A, liderazgo de cambio transformador, implementación de soluciones innovadoras y construcción de equipos altamente diversos y motivados.

El ejecutivo lleva cuatro años en Stryker y aporta una amplia experiencia internacional y conocimiento empresarial. Se incorporó a la compañía en 2019 como Director General de Reemplazo Articular (Iberia) y lideró la transformación de esta división atrayendo y desarrollando talento. En 2022, fue ascendido a Vicepresidente y Director General de Iberia, donde hizo contribuciones significativas al crecimiento de la compañía en la región y jugó un papel clave en la construcción de capacidades organizacionales, particularmente en la planificación estratégica, reforzando la diversidad y la inclusión dentro de la organización, atrayendo talento y fortaleciendo el compromiso de los empleados.