Van y vienen: las nuevas designaciones del mundo ejecutivo

NISSAN

La empresa japonesa anunció a Jaime Obreros, quien desempeñaba el cargo de director de Marketing de la compañía japonesa, como el nuevo presidente de Nissan Perú. Por su parte, José Luis Montiel, quien lideró Nissan Perú por más de cuatro años, concluyó su asignación en el país y regresó a Nissan México.

Obreros, quien es Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Duke en Carolina del Norte y ha liderado los equipos de financiamiento, logística, desarrollo de red, ventas y marketing, se convierte en el primer peruano en asumir la presidencia de Nissan. Asimismo, Sebastián Troncoso, actual director de Marketing de Nissan Chile, ha sido designado para liderar el departamento de Marketing de Nissan Perú, manteniendo simultáneamente su función en la filial chilena.

Con más de 13 años en el sector automotriz, incluyendo cinco dentro de Nissan, Troncoso ha sido parte de destacadas empresas en funciones regionales para Latinoamérica.

OCDE

Mary Beth Goodman ha sido nombrada nueva Secretaria General Adjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Asumirá sus funciones el 4 de abril de 2024.

Mary Beth tiene una rica y variada experiencia, experiencia de liderazgo y redes globales en áreas clave del trabajo político de la OCDE, incluido el desarrollo económico, el comercio, la lucha contra la corrupción y la gobernanza democrática en todo el mundo.

Como Secretaria General Adjunta, Mary Beth asumirá la responsabilidad de las carteras de medio ambiente, gobernanza pública y desarrollo. Esto incluirá la responsabilidad por el desarrollo sostenible y la financiación climática y la lucha contra la corrupción.

ICC

Marlene Garayzar, cofundadora del unicornio mexicano Stori, fue nombrada vicepresidente de la International Chamber of Commerce (ICC) México.

Garayzar cuenta con una trayectoria de más de 18 años en el sector financiero, tanto a nivel nacional e internacional. Su carrera se inició en Peugeot Finance. Posteriormente, colaboró con empresas como Debts Collections Leader en GE Capital y Head of Operations en Creamfinance y 4Finance. En el 2018, Marlene y sus cuatro socios se unen para crear Stori, plataforma tecnológica que ofrece productos y servicios que buscan no dejar a nadie atrás en el sistema financiero y decirle que sí a todas aquellas personas que el mercado les ha dicho constantemente que no.

Garayzar es impulsora de la innovación tecnológica para la educación e inclusión financiera, y el desarrollo de soluciones y productos que ayuden a las personas a progresar económicamente y tener nuevas oportunidades. Ha sido reconocida por varias publicaciones como una de las mujeres más poderosas de México; recibió el reconocimiento “Iconic Women Creating a Better World for All” por el Women Economic Forum y recientemente fue seleccionada como “Emerging Woman Fintech Entrepreneur of the Year” en los Women's Tabloid Awards 2024.

MELIÁ HOTELS

La cadena hotelera nombró a Waldin Duran como el nuevo Director Comercial Cluster Perú.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, ha trabajado como Director Corporativo de Ventas en los hoteles BTH y, posteriormente, como Gerente de Ventas Regional Perú del grupo Accor, desarrollando estrategias comerciales, de marketing y ventas.

PWC

La firma de servicios profesionales designó a Gino Menchola como su presidente de Latin American Network Governance Board, órgano máximo de supervisión y gobierno en la región.

Gino Menchola es abogado por la Universidad de Lima y magíster en Derecho por la Universidad KU Leuven. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 26 años en PwC, siendo su actual posición socio a cargo de la práctica legal de PwC Perú.

Antes, se desempeñó como presidente del Comité de Asuntos Tributarios en AmCham Perú.

GRUPO GETRONICS

La empresa especializada en tecnología y servicios TIC anunció a Elisabete Mleczak como la nueva CCO (Chief Commercial Officer) global.

Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, es licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones y MBA en Gestión Empresarial por la FGV, y basa su enfoque en una base técnica sólida, alineada con los desafíos del sector tecnológico.

A lo largo de su carrera, Elisabete Mleczak ha dirigido equipos en América Latina, Estados Unidos y Europa, aportando una perspectiva global a sus responsabilidades. Después de haber trabajado para empresas de renombre como EDS, HP y British Telecom, en 2019 pasó a Connectis y Getronics como Directora General y Vicepresidenta de ambas empresas, enfocándose en América Latina y las necesidades de los clientes de la región.

CUATRO CORONAS

La agencia de comunicación independiente anunció la incorporación de Soledad Rivas como nueva Chief Operating Officer.

Con más de 20 años de trayectoria en la industria publicitaria, asumirá el liderazgo y optimización de las operaciones de la agencia para impulsar el crecimiento estratégico del negocio y la excelencia en la calidad del trabajo.

Rivas viene de desempeñarse en estos últimos años como directora de Operaciones en BBDO, habiéndose desarrollado anteriormente en diversos roles a lo largo de toda su carrera, como Directora de Cuentas, Directora de Negocios y también liderando nuevos formatos de negocios, diferentes áreas y grandes equipos.

STATKRAFT

El productor de energías renovables nombró a Birgitte Ringstad Vartdal nueva presidenta y consejera delegada del grupo Statkraft. Asumirá su nuevo cargo el 1 de abril de 2024.

Durante los últimos dos años, Vartdal ha dirigido el área de negocio Nordics, la mayor de Statkraft. Anteriormente, dirigió el área de negocio Eólico y Solar de Europa, supervisando el desarrollo de estas tecnologías en esa región, los nuevos negocios, las adquisiciones del grupo y la entrega de proyectos.

Vartdal es licenciada en Física y Matemáticas de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) y tiene un máster en Matemáticas Financieras de la Universidad Herriot Watt de Escocia.

Actualmente es miembro del consejo de Renewable Norway y de varias filiales de Statkraft.