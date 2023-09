Van y vienen: las nuevas designaciones del mundo ejecutivo

NESTLÉ

La compañía anunció a Felipe González como nuevo presidente de Nestlé en Colombia y sucederá a Antonio Núñez, quien ha estado cinco años en el país y 32 en la multinacional.

El nuevo presidente es ingeniero comercial con una amplia trayectoria de 27 años en la compañía. En 2017 fue nombrado BEO de café y confitería y, en 2020, asumió como Vicepresidente de Operaciones para Centroamérica. González viene de ser Vicepresidente de Operaciones para América del Sur, cargo que asumió en mayo de 2022.

CASAIDEAS

Cedric Moller Domínguez, fue designado como gerente general de Casaideas Chile, cargo en el que liderará las operaciones en todo el país.

Moller es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un MBA de la Universidad de Queensland en Australia. Ingresó a la compañía este año y acumula más de 15 años de experiencia en diversas industrias del retail, entretenimiento y servicios. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado roles gerenciales y ejecutivos en varias empresas. Destaca su labor en Happyland, donde trabajó durante 14 años, asumiendo durante los últimos cinco como gerente general en Chile. Asimismo, formó parte del Grupo Mallplaza durante dos años, en áreas de ventas y negocios.

GMAC

La asociación mundial de las principales escuelas de posgrado en administración de negocio anunció cambios a su directorio. Themin Suwardy, miembro del directorio de GMAC desde 2019 y rector asociado de educación profesional de posgrado en Singapore Management University, fue elegido para presidir el directorio de GMAC. Ana María Zermeño Padilla, directora de operaciones y experiencia académica en la Escuela de Negocios EGADE del Tecnológico de Monterrey en México, así como Curtis Ferguson, socio gerente de Ventech China, se unieron al directorio de GMAC como sus nuevos miembros.

Zermeño Padilla es miembro del directorio de Somos El Cambio y del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro, ambas instituciones académicas. Posee una licenciatura en administración de empresas, una maestría en educación y un doctorado en innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, además de una maestría en análisis de negocios de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) Business School.

Por otro lado, Ferguson es socio administrativo de Ventech China, fue exejecutivo de The Coca-Cola Company durante casi cuatro décadas y, recientemente, fue presidente de The Coca-Cola Greater China, Corea y Mongolia Business Unit. Cuenta con una licenciatura en ciencias de Indiana University Kelley School y se graduó de los programas de desarrollo ejecutivo de Stanford Graduate School of Business y Wharton School de University of Pennsylvania.

MIGUEL MUR & ABOGADOS

La boutique legal peruana designó a la antropóloga Lily Valderrama como jefa de su nueva área de Relaciones Sociales y Gubernamentales, quien será la encargada de identificar las diversas problemáticas que podrían surgir en torno a la relación entre vecinos, ciudadanos e inmobiliarias durante la construcción y ejecución de proyectos. Asimismo, gestionará los vínculos e interacción entre los actores locales (empresa, autoridades, ciudadanos y/o comunidades) directa e indirectamente involucrados en la ejecución de proyectos mineros, hidrocarburos, petrolíferos, entre otros.

Valderrama es antropóloga de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con estudios en Maestría de Gerencia Social con mención en Programas y Proyectos de Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Cuenta con experiencia en gestión y resolución de conflictos sociales, negociación y participación ciudadana, elaboración y ejecución de proyectos de patrimonio cultural, gestión de equipos y clima laboral.

Ha trabajado para diversas instituciones del sector público y privado, como el Ministerio de Cultura, Cáritas, Aldeas Infantiles SOS y Municipalidades Provinciales y Regionales del Cusco, donde participó en la intervención y coordinación de mesas de diálogo dirigidas a autoridades locales, comunidades, organizaciones sociales de base, instituciones, entre otras entidades. Asimismo, ha sido parte de programas de Gestión de conflictos con autoridades locales y comunidades, habiendo trabajado con más de 50 comunidades andino-amazónicas.

LLYC

La consultora de comunicaciones ha aprobado los nombramientos de Jorge López Zafra como Director General de Asuntos Corporativos para Europa, de Iñaki Ortega, como Director General de la firma de Madrid, y de Pablo García-Berdoy, que lidera a partir de ahora el área de Asuntos Públicos para Europa.

López Zafra cuenta con más de 20 años de experiencia en comunicación corporativa. Es experto en Planificación Estratégica, transacciones (M&A). Antes de unirse a LLYC, trabajó para Iberdrola durante ocho años.

Por otro lado, Iñaki Ortega se ha desarrollado el área Executive de Educación Directiva. Es doctor en economía, investigador y profesor con más de 25 años de experiencia en universidades como Icade, Deusto y UNIR.